Goed nieuws voor de fans van '#LikeMe'

Foto: Ketnet - © VRT 2019

Nog voor de nieuwe afleveringen van de populaire jeugdserie '#LikeMe' te zien zijn op Ketnet, kondigt de VRT al meteen een derde seizoen aan. Dat lezen we in Het Laatste Nieuws.

Het verhaal speelt zich af op een middelbare school en volgt het leven van enkele tieners. In plaats van te praten over wat ze meemaken, zingen ze telkens bekende Nederlandstalige liedjes. Op die manier maken kinderen kennis met het Nederlandstalige repertoire.

'#LikeMe' is overigens niet de eerste serie die al een derde seizoen krijgt nog voor het tweede op tv komt, dat gebeurde eerder ook al met de populaire Eén-serie 'Dertigers'.



Het tweede seizoen van '#LikeMe' is vanaf zondag te zien op Ketnet.



Bron: Het Laatste Nieuws