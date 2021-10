GO! SBSO Zonnebos Campus Brasschaat is de Strafste School 2021

MNM heeft GO! SBSO Zonnebos Campus Brasschaat uitgeroepen tot De Strafste School van 2021. De school liet een diepe indruk na op de jury van de wedstrijd. De kersverse Strafste School kreeg de award vrijdagochtend uit handen van MNM DJ'S Sander Gillis en Laura Govaerts.

Sander Gillis en Laura Govaerts, MNM-DJ's: 'Van muren metsen tot tegen de klok banden vervangen: ze kunnen het allemaal op Zonnebos. En ze doen dat samen. Als een team zorgen ze ervoor dat iedereen kan schitteren en groeien in hun talent. Zonnebos is een school met een warm hart, die heeft getoond wat hun leerlingen allemaal kunnen en waar iedereen écht zichzelf kan zijn.'

Directieteam GO! SBSO Zonnebos Campus Brasschaat: 'We zijn enorm trots op de waardering als 'De Strafste School 2021'. Voor ons het resultaat van elke dag samen school maken, elke dag opnieuw samen elkaar sterker maken. Een fantastische bekroning voor onze unieke leerlingen met daarachter een warm en (opr)echt schoolteam.'

Minister van onderwijs Ben Weyts: 'Het buitengewoon onderwijs telt veel heel straffe scholen. Het is gespecialiseerd onderwijs waar leerlingen met zorgnoden een warme omgeving en begeleiding op maat krijgen. In dit soort scholen gebeuren wonderen. We willen dat er meer positieve waardering komt voor het buitengewoon onderwijs, en deze bekroning helpt om met nieuwe ogen te kijken naar scholen zoals Zonnebos.'

De Strafste School

Voor de elfde keer al ging VRT-jongerenzender MNM op zoek naar De Strafste School, de meest inventieve, sociaal geëngageerde en hartverwarmende middelbare school van Vlaanderen en Brussel. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de wedstrijd dat een school voor buitengewoon onderwijs met de titel aan de haal gaat.

Vijftien scholen kregen de voorbije weken bezoek van de Strafste School-jury: MNM-dj's Sander Gillis en Laura Govaerts, leerlingen uit De Strafste School 2019 en de leden van de sterrenjury: Zita Wauters, acteur Yemi Oduwale, TikTokkers Nour & Fatma, actrice Joey Kwan of zangeres Grace Khuabi. Elke school kreeg een lesuur de tijd om aan de jury te laten zien wat hun school uniek maakt. De jury is elke keer tot tranen bewogen, achterovergevallen van het verschieten of het lachen, stil geworden bij zoveel vriendschap, creativiteit en energie. Er is een winnaar, maar vooral ook 14 zilveren medailles waar MNM bijzonder fier op is.

Scholen konden zich inschrijven door op MNM.be het Strafste Jaarboek in te vullen. Daarin vertelden ze hoe straf hun school wel is. De 15 scholen die dat het best deden, kregen een bezoek van De Strafste School-jury. De bezocht scholen uit letterlijk elke windstreek en uithoek van Vlaanderen en Brussel. De juryleden brachten een bezoek aan scholen in al hun diversiteit: BuSO, ASO, BSO, TSO en KSO.

De Strafste School 2021 wint in de eerste plaats de titel en erkenning. MNM adopteert de school een jaar lang, en ondersteunt leerlingen en leerkrachten waar mogelijk. Straks barst in de winnende school een live radiofeest los, met op het podium Bazart, Grace en Start To DJ-winnaar Tola OG.

De Strafste School: alle winnaars

2011: Sint-Niklaasinstituut Kortrijk (vandaag RHIZO)

2012: Instituut Heilige Familie, Sint-Niklaas

2013: ASO Spijker, Hoogstraten

2014: Middenschool Zelzate

2015: PTS Mechelen

2016: Stedelijk Lyceum Lamorinière, Antwerpen

2017: Sint-Bavohumaniora, Gent

2018: GO! Atheneum Aalst

2019: Heilig Hartinstituut, Heverlee

2021: GO! SBSO Zonnebos Campus Brasschaat