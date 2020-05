Gloednieuw 'De Container Cup' meteen verkocht aan Amerika en Frankrijk

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Het nieuwste VIER-programma 'De Container Cup', waarin Belgische topatleten en Bekende Vlamingen het tegen elkaar opnemen in een unieke zevenkamp, doet het uitstekend in Vlaanderen

Het originele programma met de opvallende commentaren van Pedro Elias en Wesly Sonck scoort in Vlaanderen zowel in de vooravond als later op de avond boven het zendergemiddelde. Dit opvallende succes blijft ook tijdens deze corona-tijden in het buitenland niet onopgemerkt. Het gloednieuwe format van productiehuis Woestijnvis is nog maar sinds 26 april dagelijks te zien op antenne en is nu reeds verkocht in Amerika en Frankrijk. Daarnaast lopen er nog gesprekken met verschillende andere geïnteresseerde buitenlandse producenten voor de aankoop van het format.



Op weekdagen kijken op VIER gemiddeld 518.000 kijkers naar de straffe sportprestaties. Het programma trekt van maandag tot donderdag de avond op gang met gemiddeld 331.000 kijkers (20,4%) en in de laatavond scoort de aflevering nog eens opvallend gemiddeld 187.000 kijkers (20%). De komende dagen en weken geven ook o.a. de broers Borlée, Simon Mignolet, Greg Van Avermaet en Mathieu van der Poel nog het beste van zichzelf in de container. Op dit moment staat Oliver Naesen op de eerste plaats in het klassement. De tweede plek is voor Dirk Van Tichelt en Victor Campenaerts vervolledigt de top 3.



Programmadirecteur Woestijnvis Hazel Pleysier: 'Nog nooit ging het zo snel met een nieuw programma als bij 'De Container Cup': een even geniaal als simpel idee van Woestijvis-CEO, Erik Watté, werd op enkele weken tijd volledig uitgewerkt tot een programma, opgenomen én verkocht. Dit is ongezien in Vlaanderen, en wekt blijkbaar ook nieuwsgierigheid in de rest van de wereld. Vaak tonen producenten of zenders pas interesse na een evaluatie van het hele seizoen of na de pitch op een internationale beurs. Het is duidelijk dat ook andere landen in deze uitzonderlijke tijden hun televisieaanbod zo creatief mogelijk willen invullen. Het is dan ook fijn om te zien dat het harde werk van het ganse team op zo’n korte tijd al loont. Het geeft een enorme boost om de komende weken en maanden op dat elan verder te gaan.'



In 'De Container Cup' nemen 32 Belgische topatleten en 8 Bekende Vlamingen het dagelijks tegen elkaar op in even heroïsche als unieke zevenkamp. En dat doen ze allemaal in een metalen container van 27 vierkante meter, die tot in hun buurt gereden wordt. En zij krijgen maar één opdracht: zo snel en zo hard mogelijk knallen op elk onderdeel om over het hele parcours de beste tijd en score neer te zetten. Wie kroont zich uiteindelijk tot queen of king van de container? Wie sport zegt, zegt natuurlijk ook commentaar en daar zorgt niemand minder dan Pedro Elias voor, samen met ex-voetballer en Rode Duivel Wesley Sonck. Zij beoordelen de sportprestaties en voorzien de nodige omkadering. De buitenlandse tegenpolen van de sporters en commentatoren zijn op dit moment nog niet bekend.



De Zevenkamp

In de zoektocht naar de meest complete sporter van het land staan er zeven uiterst compacte disciplines opgesteld waarop de crème de la crème van de Belgische topsport zich volledig moet smijten: 1,5 km lopen, een klimparcours met ‘monkey bars’ afleggen op pure armkracht, een golfbal zo ver mogelijk wegslaan, 1km roeien, 5 doelen raken met een biatlongeweer, zoveel mogelijk gewichtheffen op de bench press en 3 km fietsen. En eens hun glansprestatie geleverd is, krijgt een volgende atleet een kans in de volledig zweetvrij gemaakte en grondig ontsmette container. Een eerlijkere competitie bestaat er alvast niet, want in 'De Container Cup' heeft iedereen thuisvoordeel.



