'Gewoon Boef' vanaf 31 maart op Streamz

De zoektocht van de felbesproken rapper Boef (Sofiane Boussaadia) naar geluk en succes is de rode draad van de docu 'Gewoon Boef'. Regisseur Olivier S. Garcia volgde de artiest Boef 8 maanden, die openhartig zijn mening geeft over zijn opkomst als artiest, rijkdom en de geruchtmakende incidenten: van scheldpartijen in 'politievlogs' tot de fameuze 'kechdiscussie'.

Sofiane Boussaadia werd geboren in de banlieues van Parijs. Maar wanneer zijn ouders niet meer voor hem kunnen zorgen en hij tuberculose krijgt, wordt hij ondergebracht bij een pleeggezin in Nederland. Hij had een onrustige jeugd, vrat zelf het nodige uit, zat een tijdje vast maar ging na zijn vrijlating serieus rappen. Zoveel jaar later is hij op zijn 26ste miljonair en is hij, met miljoenen volgers op Instagram en abonnees op YouTube, één van de populairste rappers van de Benelux.

De acht maanden waarin Garcia hem volgde, zijn teruggebracht tot een indrukwekkend gemonteerd rappersdrama. We zien hem in zijn Versacebadjas met flessen Johnny Walker op het aanrecht maar ook bloednuchter met een gemberthee wanneer hij bij Sony een lucratief contract tekent om zich daarna klaar te maken voor de uitvoering van een taakstraf. De documentaire geeft zo een persoonlijke kijk op het leven van de rapper en dat werd alvast goed ontvangen in Nederland. Nog nooit werd een Videoland documentaire binnen de 24 uur zo vaak bekeken als deze.

Vanaf 31 maart kan je de volledige documentaire bekijken op Streamz en Streamz+.