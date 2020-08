'Gert Late Night'-kok Annie maakt kookboek met favoriete recepten

Foto: © Manteau 2020

Ze werd gemist, dit voorjaar op de Evanna. 'Gert Late Night' zonder Annie lijkt net iets minder lekker. Maar dat gaf haar wel de tijd om eindelijk een kookboek te maken.

Sinds Annie Deleersnyder in normale tijden Gert Verhulst en James Cooke en hun gasten in 'Gert Late Night' met lekker eten verwent, is ook zij een BV geworden. Al blijft de vroegere bazin van dorpscafé Visserswelzijn in Oostduinkerke er bijzonder nuchter bij. En blijft ze zweren bij gewone kost. 'Ik maak alles graag klaar, maar vooral verse frietjes en soep. En Gert is verzot op mijn stoofvlees van varkenswangetjes.'

Annie is selfmade. Ze leerde koken van haar Duitse moeder en hield samen met haar man Chris veertig jaar café Visserswelzijn open, waar ze ook eten serveerden. In Doe maar gewoon deelt Annie haar 45 favoriete recepten.

'Ik heb de indruk dat ze daar in Antwerpen allemaal verzot zijn op stoemp met worst.' - Annie

'Doe maar gewoon, koken met Annie' verschijnt op 3 september bij uitgeverij Manteau.

