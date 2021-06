Gert beraamt een spectaculair plan om de moord op Mark te verdoezelen in 'Lisa'

Spanning ten top in de telenovelle 'Lisa' vrijdag. De VTM-kijkers ontdekten het spectaculaire plan van Gert (Bert Verbeke) om de moord op Mark (Lucas Van den Eynde) te verdoezelen.

Gert ensceneerde een groot ongeval door met het lijk van zijn vader langs zich in de auto frontaal in te rijden op een wegafzetting in Vilvoorde. Wonder boven wonder overleefde Gert de klap, maar zal hij op deze manier wegkomen met de moord op zijn vader? Hoe zullen de zwangere Renée (Elke Van Mello) en Jonas (Oscar Willems) reageren op het verschrikkelijke nieuws dat Mark het auto-ongeval niet overleefde? En wat met Katja (Anouck Luyten), die met haar eigen ogen heeft gezien hoe bij Gert de stoppen doorsloegen na de ruzie tussen Dorine (Hilde Heijnen) en Mark?

'Lisa', elke weekdag om 20.00 uur bij VTM.