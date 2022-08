Gers Pardoel, Dorothee Vegas & Like Maarten, Regi en Henri PFR sluiten zomer aan Q-Beach House af

Met veel live-optredens, een overload aan Q-cocktails en tapas, heerlijk weer én de beste live-radio vanop het strand aan Oostende, beleefden de Q-dj's en intussen al zo'n 240.000 Q-luisteraars een zalige zomer aan het Q-Beach House.

Die zomer wordt afgesloten met een dubbel en dik feest: in het closing weekend van het Q-Beach House staan er niet één, maar twee Sunset Concerten gepland! Zowel Gers Pardoel en Dorothee Vegas & Like Maarten, als Regi en Henri PFR zullen het strand van Oostende plat spelen.

'Louise', 'Ik Neem Je Mee', of 'Bagagedrager': op vrijdag 2 september om 19u45 kunnen Q-luisteraars meebrullen met de leukste hits van Gers Pardoel. Dat maakte de zanger deze ochtend zelf bekend in de ochtendshow van Q-dj’s Maarten & Dorothee. Ook zij zijn op vrijdag 2 september van de partij en zetten als Dorothee Vegas & Like Maarten het feestje verder met een knallende dj-set.

Op zaterdag 3 september om 20.00 uur zorgt hitmachine Regi met zijn Sunset Concert dan weer voor 'Vuurwerk' aan het Q-Beach House, dat ontdekten de Q-luisteraars zo net in ‘Vincent Live’. Later op de avond sluit Henri PFR het Q-Beach House officieel af.

Vanaf maandag 5 september duiken de Q-dj’s weer de radiostudio in Vilvoorde in, om de Q-luisteraars een knaller van een najaar te bezorgen.