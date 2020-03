Gene Thomas met zijn versie van 'Me And My Guitar' in 'Liefde Voor Muziek'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Geen Eurovisiesongfestival dit jaar omwille van het coronavirus. Gelukkig brengt Gene Thomas in het nieuwe seizoen van 'Liefde voor Muziek' een stukje Eurovisiesongfestival naar de kijkers.

Gene toverde de originele versie van Me and My Guitar - waarmee Tom Dice in 2010 zesde werd - om tot zijn eigen Vlaamse 'Mij en M'n Gitaar'. De cover wordt vandaag al gelost als opwarmer voor het nieuwe seizoen van 'Liefde voor Muziek'.

'Je hebt zo van die songs waarvan je denkt: 'damn waarom heb ik dat niet zelf geschreven', klinkt het bij Gene Thomas. 'Me and My Guitar' was er zo één en nu heb ik de kans gekregen om er mijn eigen ding mee te doen.'

Vorige week werd het eerste resultaat van 'Liefde voor Muziek' al losgelaten op Vlaanderen: Regi voegde een serieuze dosis dancevibes toe aan één van de bekendste songs van Gene Thomas: 'Kom Wat Dichterbij'. De song klom meteen naar de top van de iTunes top 100 en de videoclip nadert op Facebook het miljoen views. Vanaf maandag 30 maart start het nieuwe seizoen van 'Liefde voor Muziek' met Regi, André Hazes, Karen Damen, Gene Thomas, Peter Van Laet van Mama’s Jasje, Sean Dhondt en Tom Dice & Kato van The Starlings. En dat belooft een muzikaal festival te worden met heel wat unieke covers.