Geen zin in de sportzomer? Dit zie je de komende maanden op Canvas!

Het wordt een sportzomer om duimen en vingers bij af te likken, met het EK voetbal, de Ronde van Frankrijk, de Olympische Spelen en tal van andere sportwedstrijden. De meeste daarvan zijn te volgen op En. Maar niet iedereen houdt van sport en zelfs de grootste sportliefhebber wil vroeg of laat ook eens iets anders.

En dan kan je deze zomer terecht bij Canvas voor een brede waaier van alternatieven: reis- en natuurprogramma’s, cultuur, documentaires over de meest uiteenlopende onderwerpen, film en fictie. Ook allemaal te bekijken via VRT NU, samen met een aantal extra's.

Op reis met Ruben, Rudi, Simon en Michael

Of we deze zomer onbezorgd op vakantie kunnen, valt nog af te wachten. Maar geen nood: met Canvas reis je vanuit je luie zetel de wereld rond zonder coronatest of quarantaine.

Zo trek je samen met China-kenner Ruben Terlou naar 'De Wereld van de Chinezen' (vanaf maandag 14 juni). En nee, die bevindt zich deze keer niet in China zelf, maar in allerlei andere landen waar ondernemende Chinezen de voorbije jaren een stevige voet aan grond hebben gekregen: van Kenia tot Cambodja en van Madagaskar tot de Verenigde Staten.

Nog zo'n globetrotter is Simon Reeve, die je in 'The Americas' (vanaf dinsdag 15 juni) meeneemt op een epische reis door het Amerikaanse continent, van noord naar zuid.

In juli blikt Rudi Vranckx in 'Vranckx' op zaterdag terug op zijn eigen reeks 'Kleine Helden'. Hij laat ons kennismaken met gewone mensen die het verschil maken voor anderen, in Israël en de Palestijnse Gebieden, Mexico, Kenia, Myanmar en Italië. In augustus volgt 'Vranckx' opnieuw een aantal 'onmogelijke routes' met truckers en andere transporteurs die zich een weg banen door Ivoorkust, Colombia, Mauretanië en Jamaica. Met een kabel over een vallei, met een vrachtwagen door het mulle zand van de woestijn of met een mobiele platenwinkel van klant naar klant: elke kilometer is een beproeving.

Later deze zomer kunnen we ons verheugen op het immer sympathieke gezelschap van Michael Palin, de peetvader van alle televisiereizigers. In 'Michael Palin: Travels of a Lifetime' (vanaf zondag 18 juli) blikt hij terug op zijn grote reisreeksen: rond de wereld, van pool tot pool, rond de Stille Oceaan en door de Sahara. Een beetje Monty Python is daarbij nooit ver weg.

Wegdromen naar paradijselijke natuurgebieden kan dan weer met 'Okavango: River of Dreams' (vanaf donderdag 24 juni) en 'Great Barrier Reef: A Living Treasure' (vanaf donderdag 22 juli).

En voor wie dat allemaal niet ver genoeg vindt, is er ook 'The Planets' (vanaf zondag 13 juni): een ruimtereeks waar Star Trek nog een puntje aan kan zuigen, met aanstekelijk enthousiasme verteld door Brian Cox, de David Attenborough van de kosmos.

Een snuifje cultuur

Op grote muziekfestivals en cultuurmanifestaties is het nog even wachten, maar ook bij Canvas kan je terecht voor een portie muziek en cultuur. Op maandag is 'Belpop Classics' al begonnen, maar je kan de volgende weken nog uitkijken naar portretten van Lou Depryck (14/6), Marc Moulin (21/6), Triggerfinger (28/6) en de geschiedenis van Jazz Bilzen (5/7).

Ook op donderdag zijn er nog muziekdocumentaires, onder meer over Radiohead (17/6) en Miles Davis (24/6). Vanaf 8 juli maken die plaats voor portretten van kunstenaars: van de oude Japanse meester Hokusai over Matisse en Picasso tot Rothko.

Op zondag brengt Canvas cultuurhistorische documentaires. In 'Royal Myths and Secrets' (13 en 27 juni) ontkracht Lucy Morsley 'fake news' over belangrijke historische gebeurtenissen, zoals de Britse overwinning op de Spaanse Armada. M'ary Beard's Shock of the Nude' (4 en 11 juli) is een pikant en amusant tweeluik over het menselijk naakt in de kunst. Al even onthullend is 'The Story of The Salvator Mundi' (27 juni): over de vraag of het duurste schilderij ooit (450 miljoen dollar) wel echt door Leonardo da Vinci werd gemaakt. Later volgen nog documentaires over de Maya’s, Azteken en Inca’s, en over Napoleon.

De wereld ver en dichtbij

Documentaires over geschiedenis en actualiteit, klimaat en criminaliteit, over politiek en human interest: bij Canvas vind je ze deze zomer allemaal.

In de driedelige reeks 'Trump takes on the World' (op woensdag vanaf 9 juni) doen voormalige adviseurs en medewerkers van Donald Trump een boekje open over het meest chaotische presidentschap uit de Amerikaanse geschiedenis. Een wankele en gevaarlijke evenwichtsoefening was ook de Koude Oorlog, die de wereld in zijn ban hield tussen 1945 en 1991. Daarover gaat de zesdelige reeks 'Apocalypse: La Guerre des Mondes' (vanaf maandag 14 juni).

Een andere potentiële apocalyps staat centraal in 'Greta Thunberg: a year to change the world' (vanaf vrijdag 18 juni). De driedelige documentaire volgt de piepjonge klimaatactiviste op haar koolstofarme reizen van de ene wereldtop naar de andere brandhaard van het klimaat, van de zieke bossen en smeltende gletsjers in de Rocky Mountains tot het afgebrande stadje Paradise in Californië.

De bekroonde BBC-reeks 'Hospital' houdt de vinger aan de pols in het Londense Royal Free Hospital tijdens de Covid-crisis (vanaf dinsdag 15 juni). In de Channel 4-reeks 'Prison' gaat het daarna (vanaf 27 juli) over het leven en de spanningen in twee Britse gevangenissen, een voor mannen en een voor vrouwen. Een andere kijk op criminaliteit biedt 'Misdaaddokters' (vanaf woensdag 16 juni), waarin Vlaamse wetsdokters en gerechtspsychiaters aan Gilles De Coster vertellen over hun vak en hun ervaringen.

Canvas zet deze zomer nog drie andere kwaliteitsreeksen van eigen makelij opnieuw in de kijker: 'Wereldrecord' (vanaf maandag 12 juli), 'Kinderen van het Verzet' (vanaf dinsdag 20 juli) en de tweede reeks van 'Wissel van de Macht' (vanaf woensdag 28 juli), over kantelmomenten in de Belgische politiek in de laatste 20 jaar.

Topserie gemist?

Op woensdag 16 juni eindigt 'The Investigation', de intrigerende reeks over de beruchte Deense 'duikbootmoord'. Wie ze gemist heeft, kan nog een tijdje terecht op VRT NU. Maar ook op Canvas zelf krijgen de kijkers deze zomer de gelegenheid om een aantal topseries te (her)bekijken. Zo is er vanaf woensdag 23 juni de tweede reeks van 'The Handmaid's Tale' (met Elisabeth Moss), over de precaire toestand van vrouwen in een dystopische maatschappij in een toekomstig Amerika.

Op dinsdag is er vanaf 15 juni telkens een dubbele aflevering van 'Top of the Lake: China Girl,' de reeks van Jane Campion (ook al met Elisabeth Moss) over de moord op een Aziatisch meisje in Sydney. Later volgen op dinsdag ook afleveringen van de Franse spionagereeks 'Bureau des Legendes' en het Italiaanse pareltje 'My Brilliant Friend'.

Op vrijdag na de film trekt Canvas de Scandinavische kaart met 'Rig 45' (vanaf 25 juni), over een moord op een boorplatform, en 'Alex' (vanaf 6 augustus), over de gelijknamige politieman en zijn dubbelzinnige verhouding met de misdaadwereld.

Zaterdag is misdaaddag met de Britse serie 'Dark Heart' (vanaf 12 juni), over een politieman die in zijn werk gedreven wordt door de herinnering aan de moord op zijn beide ouders toen hij een kind was. 'Maltese' (vanaf 26 juni) is een elegant en nostalgisch Italiaans misdaaddrama van de makers van het succesvolle 'Gomorrah'.

Naar de film

De bioscopen gaan weer open en dat is goed nieuws voor de filmfans. Al weten die natuurlijk allang dat ze ook altijd terechtkunnen in filmzaal Canvas: in juni is dat op vrijdag en zaterdag en vanaf 7 juli ook op woensdag en donderdag. Het aanbod is divers, met een heleboel straffe films, vaak van bekende regisseurs.

Er zijn Vlaamse films, zoals 'Coureur' van Kenneth Mercken (op de startdag van de Tour, 26/6) en 'Le Ciel Flamand' van Peter Monsaert (3/7), maar ook exotische verhalen, zoals 'Crouching Tiger', 'Hidden Dragon' van Ang Lee (7/7) en 'An' van Naomi Kawase (31/7); epische films als 'A Passage to India' van David Lean (11/6) en poëtische pareltjes als 'Spring, Summer, Fall, Winter… and Spring' van Kim Ki-Duk (5/8); muziekfilms als 'The Pianist' van Roman Polanski (14/7) en 'Fiddler on the Roof' van Norman Jewison (6/8) en misdaad met onder meer 'Taxi Driver' van Martin Scorsese (21/7) en 'The Usual Suspects' (18/8) van Bryan Singer.

Films uit het 'verre westen', zoals 'The Good', the Bad and the Ugly' van Sergio Leone (16/7) wisselen af met films uit het verre oosten, zoals 'Shoplifters' van Hirokazu Koreeda (15/7). Er zijn spannende films als 'Zodiac' van David Fincher (8/7), gespannen verhalen als 'Festen' van Thomas Vinterberg (9/7) en ontspannende momenten met 'When Harry met Sally' van Rob Steiner (23/7) en 'Some Like it Hot' van Billy Wilder (20/8). En dan hebben we het nog niet gehad over prijsbeesten als 'There will be Blood' van Paul Thomas Anderson (11/8) en juweeltjes als 'Capharnaum' van Nadine Bakani (28/7). De meeste films blijven ook minstens een week na uitzending beschikbaar op VRT NU.

Altijd en overal

Al deze programma's zijn ook te bekijken via VRT NU: op elk scherm, wanneer je maar wil en waar dan ook, zelfs - en laat het ons hopen - op je vakantiebestemming.

VRT NU heeft deze zomer trouwens ook een aantal exclusieve extra’s in petto. Zo is er de Braziliaanse fictiereeks 'Aruanas', een ecothriller met een grote focus op diversiteit en duurzaamheid, zowel inhoudelijk als productioneel. 'Au-Delà Des Murs' is een Frans-Belgisch horrorverhaal met Veerle Baetens in een van de hoofdrollen. In de BBC-comedy 'Staged' volgen we twee acteurs (David Tennant en Michael Sheen) die tijdens de corona-lockdown een theaterproductie voorbereiden. En als zomertoetje van formaat biedt VRT NU ook de volledige reeks 'The Killing' opnieuw aan: drie seizoenen en 40 afleveringen top-krimi. Allemaal integraal beschikbaar vanaf 1 juli.

Daarnaast presenteert VRT NU ook 'echte misdaad' met een aantal intrigerende 'true crime' reeksen. 'Outcry' (ook op Canvas, vanaf 14 juni) gaat over een Amerikaanse scholier en voetbalster die mogelijk onterecht tot 25 jaar werd veroordeeld voor kindermisbruik. Exclusief voor VRT NU zijn: 'Nisman', een reeks over de ophefmakende moord op een Argentijnse onderzoeksrechter; 'The Night Caller', over een Australische seriemoordenaar in de jaren ’60, en 'The Girl Who Disappeared', over de verdwijning van het achtjarige meisje Marianne Rugaas Knudsen in 1981. De meest besproken verdwijningszaak ooit in Noorwegen. Allemaal te bekijken vanaf 1 juli.

En niet te vergeten: ook een aantal toppers van het voorjaar zijn nog altijd beschikbaar op VRT NU, zoals de fictiereeksen 'It's a Sin', 'Your Honor' en 'The Investigation', en docu's als 'FC United', 'Charlatan' en 'Als Je Eens Wist'.

