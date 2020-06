Geen vervolg voor 'Eigen Kweek', wel spin-off met Maaike Cafmeyer

Goed nieuws voor de vele trouwe fans van de populaire En-reeks 'Eigen Kweek'. Een nieuw seizoen zit er niet in, maar er wordt wel gewerkt aan een spin-off rond het personage van Maaike Cafmeyer.

Agente Chantal, gespeeld door Maaike Cafmeyer was één van de hilarische personages in 'Eigen Kweek'. Als alles meezit, mag Cafmeyer binnenkort opnieuw in de huid van Chantal kruipen.



Acteur-scenarist Mathias Sercu, die trouwens ook een rolletje had in het laatste seizoen, werkt aan het scenario. 'Chantal', de voorlopige werktitel, wordt een politiereeks met een hoek af. 'Eigenlijk heeft het niks meer te maken met Eigen Kweek. Behalve Chantal keert geen enkel personage terug. Het verhaal speelt zich een aantal jaar na de gebeurtenissen van de serie af, in een totaal andere omgeving', aldus Sercu in Het Nieuwsblad.



De exacte opnamedata of de rest van de cast zijn nog niet bekend. Bedoeling is om rond de zomer van 2021 te starten met de opnames.



