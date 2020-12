Geen vervolg meer op 'De Zonen van Van As'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

VTM bestelt geen nieuwe afleveringen meer van 'De Zonen van Van As'. Dat heeft acteur Peter Thyssen bevestigd aan Het Nieuwsblad.

VTM zendt momenteel het vijfde seizoen uit van de komische reeks 'De Zonen van Van As'. En dat seizoen wordt meteen het laatste. Van de serie werden 65 afleveringen gemaakt met in de hoofdrollen Jacques Van Assche als pater familias en Peter Thyssen als zoon Herman. Daarnaast waren er ook rollen voor onder meer Ben Segers, Els Béatse, Jonas Van Geel en Rilke Eyckermans. Ook Jan Van Looveren speelde mee in de eerste seizoenen van de serie.

'De Zonen van Van As' werd geproduceerd door RV Productions van René Vlaeyen. Dat bedrijf maakte ook 'Lili en Marleen' én 25 seizoenen van 'De Kotmadam'. Fans kunnen nog tot februari op VTM genieten van de capriolen van Van As en co.

Bron: Het Nieuwsblad