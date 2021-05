Geen nieuw seizoen van 'Expeditie Robinson' op Play4

Er komt voorlopig geen nieuwe jaargang van 'Expeditie Robinson' op Play4. De zender slaat een jaartje over, zo bevestigt een woordvoerster van de zender in Het Nieuwsblad.

We schreven het in augustus al: door de coronacrisis was het meer dan waarschijnlijk dat er in 2021 geen nieuwe jaargang van 'Expeditie Robinson' zou kunnen opgenomen worden. Play4 liet toen weten dat het nog alle mogelijkheden aan het bekijken was, maar heeft intussen de knoop doorgehakt. 'Expeditie Robinson' wordt voor minstens een jaar in de koelkast gestopt.

'Zodra het weer kan in functie van de coronamaatregelen, bekijken we een mogelijk nieuw seizoen', zegt een Play4-woordvoerster aan het Nieuwsblad in een reactie op de beslissing.

Vorig jaar was 'Expeditie Robinson' een strijd tussen Vlaamse en Nederlandse deelnemers in coproductie met RTL. En RTL 4 is intussen wél begonnen met de opnames van 'Expeditie Robinson', dit seizoen dus wel enkel met Nederlandse avonturiers.

Of en wanneer 'Expeditie Robinson' terugkeert naar Vlaanderen is dus nog even koffiedik kijken.

Bron: Het Nieuwsblad - eigen bericht