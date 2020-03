Geen live sport door coronacrisis: Telenet verrijkt Play Sports met films en series

Telenet wil zijn Play Sports-klanten in deze tijden waarin geen live wedstrijden gespeeld worden toch een zo straf mogelijk entertainment aanbod bieden. Daarom vult Telenet het sportaanbod in de maanden april en mei aan met straffe films.

Concreet zullen de Play Sports-kanalen 5 tot en met 8 (kanaalnummers 204 tem 207) ingevuld worden met de films en series van Play More. Zo krijgen deze klanten toegang tot films zoals ‘Diego Maradona’ en ‘Coureur’ (vanaf 5/4), naast uiteraard ook heel wat blockbusters (zoals 'Men in Black: International', 'Dragged Across Concrete' en 'Rocketman') en kids titels (zoals 'The Secret Life of Pets 2').



Daarnaast probeert Telenet in tijden waarin er geen live wedstrijden gespeeld worden toch nog zo veel mogelijk sport gerelateerde content aan te bieden. De afgelopen dagen konden klanten al eigen programma’s zoals 'Belga Sport', 'T1' of 'De Kantine' bekijken. Ook worden heruitzendingen van legendarische wedstrijden gepland. Kijkers kunnen zelf mee stemmen over welke wedstrijden worden heruitgezonden, zoals een Antwerpse derby uit de oude doos: Antwerp – Beerschot. Telenet bekijkt daarnaast ook welke andere invullingen er op korte termijn mogelijk zouden zijn in het aanbod.



De Play Sports-kanalen worden begin volgende week automatisch vervangen door de Play More-inhoud. Klanten hoeven hiervoor niets te doen. Play Sports-klanten die al Play More hebben, krijgen vijf vouchers om een recente film naar keuze te bestellen in de TV-Theek. Alle klanten worden ook persoonlijk op de hoogte gebracht via e-mail.



