Geen Guy Van Sande meer op tv

De VRT en VTM laten in Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws weten dat ze geen afleveringen met Guy Van Sande meer uitzenden. Dat doen ze uit respect voor zijn slachtoffers. De voormalige acteur werd namelijk veroordeeld voor het bezit, verspreiden en maken van kinderporno.

VTM zendt bepaalde afleveringen van 'Aspe' en 'Zone Stad' waarin Van Sande meedoet niet meer uit. Sara Vercauteren, woordvoerster van VTM, laat weten dat het om oude afleveringen gaat, maar dat de zender toch beslist om ze niet meer uit te zenden. 'Dat lijkt ons het best', aldus Vercauteren.

Bij de openbare omroep is men gematigder. 'We bekijken geval per geval. Zo besliste Ketnet onlangs om bepaalde afleveringen van 'Spring' met een bijrol voor Van Sande niet meer te tonen. Op een kinderzender is dat heel ongepast', klinkt het aan de Reyerslaan.



Bron: Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws.