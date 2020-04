Franse zender C8 nu open voor Belgische adverteerders

Eerder dit jaar raakte bekend dat Transfer de Franse zender C8 op de Belgische reclamemarkt zal introduceren. Het was even wachten, maar le moment suprême is eindelijk aangebroken.

Vanaf deze maandag krijgen de Belgische adverteerders toegang tot de reclameblokken van C8. Maar voor de aanvang van deze commercialisering is het van essentieel belang om de puntjes op de i te zetten.

C8 is enorm populair bij onze franstalige landgenoten: meer dan 41% heeft de nieuwe zender al bekeken sinds de introductie in België bij de start van het nieuwe jaar. Wanneer we de profielen bekijken zien we dat zo’n 47% van de kijkers tussen de 25 en 54 jaar oud is. De totale segmentatie blijkt ook best kwaliteitsvol te zijn: 20% behoort tot de sociale klasse 1-2, wat 15% hoger valt in vergelijking met het tv-totaal. Bijkomend onderzoek heeft eveneens uitgewezen dat gemiddeld 89.500 kijkers en 4,3% bij VVA 18-54 woensdag als de favoriete tv-dag beschouwen.

De gemiddelde daily reach (347.981 kijkers) van C8 toont aan dat deze semi-generalist haar plekje gevonden heeft desondanks de bizarre coronatijden. Met een gemiddelde daily market share van 1,5% op VVA 18-54 en zelfs pieken tot 3,6% tijdens een Disney-special, klimt de zender tot 7,5% voor dezelfde doelgroep. Deze cijfers zijn grotendeels te danken aan de continue, sterke programmatie tijdens primetime television: bekende documentaires, nieuwsmagazines of blockbuster films zijn hier een goed voorbeeld van. 'Ce Soir Chez Baba', de dagelijkse spinoff van 'Touche Pas à Mon Poste!' tijdens de lockdown, scoort in reach bijvoorbeeld net zo goed als het originele format. Dat bevestigt nogmaals dat Cyril Hanouna niet zomaar van de kaart of de buis weg geveegd kan worden.

Transfer en C8 zijn ondertussen meer dan klaar voor de commercialisering van de Belgische campagnes. Met haar 40 reclameblokken per dag biedt C8 de Belgische adverteerder heel wat speelruimte aan.