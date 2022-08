Forse kritiek op Radio2 na schrappen regionale ochtendshows voor Peter Van de Veire

Het regent bakken kritiek op de beslissing van de VRT om alle regionale ochtendshows op te heffen om zo plaats te maken voor de radio-comeback van Peter Van de Veire. 'Dit kan niet door de beugel', reageert de Limburgse gouverneur Jos Lantmeeters.

Het was hét grote nieuws tijdens de najaarspresentatie van de VRT. Peter Van de Veire verbindt zich opnieuw exclusief aan de openbare omroep. Op Eén presenteert hij een nieuwe editie van 'Eurosong', bij Radio2 krijgt hij in 2023 een nationale ochtendshow.



Hiervoor moeten wel alle regionale ochtendblokken van Radio2 sneuvelen, een jarenlange traditie. De luisteraars worden al meer dan 30 jaar lang wakker met een eigen ochtendshow vanuit hun provincie. Dat dit nu moet wijken voor een nationale ochtendshow, zorgt voor heel veel kritiek. Een besparingsoperatie volgens sommigen. Niet in het minst is er woede bij de gouverneurs.



Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters is duidelijk in de krant Het Laatste Nieuws: 'Ik durf het zelfs schandalig te noemen. Maar echt een verrassing is dit niet. VRT gaf al langer aan dat ze minder wilden inzetten op regionaal nieuws. In 2015 zijn er al stappen ondernomen om de regioredacties in de 5 Vlaamse provincies te sluiten, maar daar zijn ze toen gelukkig op teruggekomen. Vandaag is er opnieuw een stap gezet om meer afstand te creëren tussen Limburg en Brussel, en daar ben ik het absoluut niet mee eens."



'Eerder bezorgd over grote sterren'

'Het is mijn taak om ervoor zorgen dat de Limburgers zich gehoord voelen. Ze willen weten wat er in hun buurt gebeurt en daarvoor is regionieuws noodzakelijk.', aldus Lantmeeters. 'Dat nieuws zorgt bovendien voor een goed gevoel bij de mensen, maar daar zijn ze bij VRT niet mee bezig. In Brussel zijn ze eerder bezorgd over hun grote sterren dan over de mening van de gewone mensen.'

Ook de gouverneurs uit Antwerpen en West-Vlaanderen sluiten zich aan bij de kritiek. De West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé spreekt van gemiste kansen. 'West-Vlaanderen zit niet te wachten op een zoveelste Peter Van de Veire ochtendshow. Er moet op deze beslissing terugekomen worden. Gewone ochtendshows kunnen we ook op andere radiozenders horen', aldus Decaluwé. Hij zal dit ook aankaarten bij Vlaamse mediaminister Benjamin Dalle.



In Oost-Vlaanderen is gouverneur Van Cauter milder voor de beslissing. 'Het is niet onze taak om ons te moeien met de programmatie. De VRT heeft een beheersovereenkomst waar de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement op toezien'.



Minister Dalle 'Regio is het DNA van Radio2'

De forse kritiek zorgt dat ook mediaminister Benjamin Dalle (CD&V) reageert. 'Deze zet mag niet leiden tot een verminderde aandacht voor regionaal nieuws, maar de openbare omroep moet wel autonoom kunnen beslissen hoe hij die regionale content wil brengen. De VRT heeft me bovendien verzekerd dat de regionale insteek van de ochtendshow blijft behouden: met plaatselijke reporters, acties met een lokale insteek, live-uitzendingen van overal in Vlaanderen, ambassadeurs per streek, enzovoort. Regionaal nieuws is het DNA van Radio 2, dat moet ook zo blijven,' reageert Dalle.



Een reactie vanuit de openbare omroep kon niet uitblijven. Hun nieuwe Radio2-ster komt opnieuw, net zoals bij de aankondiging van het stopzetten van radio Donna en zijn transfer naar MNM destijds, ongewild in een mediastorm terecht. De VRT gaat in op de vraag van hun mediaminister en zal de volgende weken in overleg gaan met burgemeesters en de gouverneurs. Woordvoerder Jan Sulmont van de VRT stelt Radio2 niet minder zal inzetten op regionaal nieuws. 'Peter Van de Veire presenteert de nieuwe nationale ochtendshow vooral vanuit Brussel, maar via verschillende lokale verslaggevers zal hij toch de link met de regio’s behouden. Het afschaffen van de provinciale ochtendshows is niet zozeer ingegeven door de besparingen die we moeten voeren, maar het is wel een oefening in efficiëntie', aldus Sulmont.



Afwachten dus hoe de plannen rond Radio2 verder verfijnd worden. En of ook de luisteraars deze radicale ommekeer goed verteren.

Bron: HLN.be