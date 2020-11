Flo Windey doorbreekt taboes in nieuw VTM 2-programma 'Club Flo'

Foto: VTM 2 - © DPG Media 2020

Vanaf donderdag 19 november gaat Flo Windey in haar eerste eigen programma 'Club Flo' op ontdekking in de wereld van seks en verdovende middelen.

Flo gaat zelf op pad om nieuwe sekssnufjes uit te testen en ervaringen uit te wisselen. Zo kijkt ze naar virtual reality porno, bezoekt ze de enige sekstoyfabriek in Europa, waar ze eigenhandig dildo’s maakt, en volgt ze in een afkickcentrum iemand in herstel van verslaving om het taboe te doorbreken.

Flo praat in 'Club Flo' ook met bekende Vlamingen zoals Lauren Versnick en Lize Feryn heel open over thema's zoals seks, drugs, alcohol, gender en mentaal welzijn. Met verschillende andere gasten die over hun eigen ervaringen komen getuigen, doorbreekt ze taboes rond bijvoorbeeld BDSM, vaginisme of XTC-gebruik.

'Iedere jongere ontplooit zich op een andere manier', vertelt Flo Windey. 'Ik wil tonen dat jij en ik niet de enige zijn, die bepaalde dingen leuk of juist onaangenaam vinden op gebied van seks en verdovende middelen. Dat is echt voor iedereen anders. Waar ik op kick, daar kick jij misschien niet op en dat is oké. Iedereen tast op een andere manier hun grenzen af en die grenzen ga ik ook eens opzoeken.'

'Club Flo' volgt 'Club Flo Doc' op, waarin Flo Windey momenteel elke donderdag de meest intrigerende internationale seksdocu’s toont en bespreekt. 'Club Flo' wordt gemaakt door Het NieuwsHuis, het productiehuis van programmamaker Eric Goens, en is vanaf 19 november elke donderdag om 21.45 uur te zien bij VTM 2.