'Flietjes van de Chinees' in 'Thuis' schieten in verkeerde keelgat

Een achteloze opmerking van Femke in 'Thuis' over 'flietjes' van bij de afhaalchinees is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. '#LikeMe'-actrice Joey Kwan uitte haar ongenoegen op Instagram.

Femke (Vanya Wellens) had het vorige week vrijdag in 'Thuis' over 'flietjes van bij de Chinees'. Achteloos, en door de makers onopgemerkt, maar niet door iedereen even smaakvol ontvangen. Ondermeer Joey Kwan uit '#LikeMe' is boos. En dat laat ze duidelijk merken op Instagram. 'Je lacht namelijk met een hele etnische groep die al in een nadelige socio-economische situatie zit', zegt ze. De vader van Kwan heeft een eigen afhaalzaak en ze trekt zich de opmerking heel persoonlijk aan. 'Als er in een ­programma met zoveel kijkers als 'Thuis' zo’n opmerking wordt gemaakt, vind ik het ­nodig dat ter ­discussie te stellen, als het moet en plein public', zegt ze nog.

Woordvoerder Hans Van Goethem van de VRT begrijpt de frustratie van Kwan en is zich bewust van de fout die werd gemaakt. Hij benadrukt dat de omroep doorgaans erg attentief is op dat soort zaken. De dialoog in 'Thuis' is door de mazen van het net geglipt. Het diversiteitsteam van de openbare omroep zal nu contact opnemen met Joey Kwan om de zaak uit te klaren. De VRT zegt te appreciëren dat de actrice haar bezorgdheid op een gefundeerde manier heeft uitgesproken. Kwan zelf hoopt dat er nu een debat op gang kan komen om dit soort zaken in de toekomst te vermijden.

