Film 'De Stig' van Eric Goens in de bioscoop

Foto: Eén - © VRT 2019

'De Stig', de film van Eric Goens over ex-wielrenner Stig Broeckx, is vanaf 3 maart te zien in de bioscoop. En dat is voor de makers een droom die in vervulling gaat. Een trotse Goens maakt dat nieuws zelf via sociale media bekend.

Voor het Eén-programma 'Bargoens' volgde Eric Goens Stig Broeckx al tijdens zijn revalidatie. De wielrenner was in mei 2016 zwaar gewond geraakt tijdens een valpartij in de Baloise Belgium Tour. Hij raakte in een coma en dokters voorspelden weinig goeds. Het was nog maar de vraag of hij ooit weer zou ontwaken. Maar zes maanden na de fatale crash, gaf Stig weer teken van leven. Beetje bij beetje ging het beter bij hem. Na anderhalf jaar kon hij weer praten en stappen.

Tijdens het maken van de reportage over Stig Broeckx voor 'Bargoens' op Eén rijpte al vlug het idee om ook een film over de moedige jongeman te maken. 'De Stig' was geboren. In die film wordt vooral getoond hoe de voormalige wielrenner de draad van het gewone leven weer oppikt. Vorig jaar al drukte Eric Goens de wens uit op de film in de cinema te brengen. En voorts hoopt hij ook dat Eén 'De Stig' zal willen uitzenden.