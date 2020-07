Filip Joos aan de slag bij Eleven Sports! Meer namen volgen!

De voetbalzenders van Eleven Sports krijgen stilaan meer vorm. De sportzender stelde de eerste namen van zijn team van commentatoren en analisten voor die volgend seizoen de Jupiler Pro League zullen volgen.

In Vlaanderen krijgt commentator Filip Joos het gezelschap van analisten Gunther Van Handenhoven en Gilles De Bilde. Aan Franstalige zijde zijn Philippe ALbert, Alexandre Teklak en Nordin Jbari de grote namen.



Daarmee is het team nog niet volledig. 'Enkele contacten zijn afgerond, sommige 'transfers' zitten nog in de pijplijn. De komende dagen en weken zullen we zeker nog nieuwe, en grote, namen kunnen voorstellen als deel van ons team', aldus Jan Mosselmans, head of content bij Eleven Sports in HLN.



In de wandelgangen circuleren de namen van VRT-reporters Peter Vandenbempt en Aster Nzeyimana. Afwachten of zij binnenkort ook de overstap wagen.



Eleven Sports lanceert zes kanalen in totaal, telkens drie in beide landstalen, met elke week 20 uur aan nieuwe content specifiek voor het Belgisch voetbal. Fans die enkel het Belgisch voetbal willen volgen, betalen 10,99 euro per maand. Voor het volledig pakket, inclusief internationaal voetbal, betalen de kijkers 14.99 euro.

Voor de verdeling van de sportkanalen is er voolopig alleen nog maar een akkoord met Orange. De onderhandelingen met Telenet en Proximus lopen nog.



