Feestelijke opening van Playa Nostalgie in Nieuwpoort met optreden van Belle Perez

Radiozender Play Nostalgie heeft in Nieuwpoort opnieuw de deuren opengezwaaid van zijn studio op de zeedijk. De radiostudio zie je al van ver staan, in een knap ontwerp van een gigantische boombox met een reuzenrad ernaast.

Tijdens de feestelijke opening vrijdag bracht Belle Perez eigenhandig de zon op de radio met een liveoptreden op Playa Nostalgie.

Playa Nostalgie! Dat is wat je krijgt als je een radiostation en zon, zee en strand in de blender gooit. Play Nostalgie wil de zomer naar de luisteraar brengen, en omgekeerd. Het radiostation bouwde daarom een reusachtige boombox op de zeedijk van badstad Nieuwpoort, naast het reuzenrad aan de havengeul. ​

Dé plek om deze zomer radio te maken en dat te tonen aan alle luisteraars. Zij kunnen een kijkje komen nemen in de radiostudio en er valt van alles te doen: een foto maken in de studio (waarbij je ook nog kans maakt op een reis naar Italië), selfies maken met de Play Nostalgie-dj’s, een ritje in het reuzenrad, karaoke zingen in een auto op de dijk en om af te sluiten een drankje op het terras van Playa Nostalgie, tijdens de Time For Music Apero. Daar zorgen de Play Nostalgie-dj's voor de juiste mix om het zand van tussen je tenen te dansen.

Wie anders dan Belle Perez - naar eigen zeggen de Mariah Carey van de zomer - kan op gepaste wijze zo’n zomers gebeuren aftrappen? Het weer zat nog niet mee, maar Belle liet toch al de zon in ons hart met haar nieuwe single Bailale en het zomerse nummer bij uitstek Enamorada.

De dj’s van Play Nostalgie maken tot 18 augustus radio in de studio in Nieuwpoort. Ze sturen ook geregeld een binnenlandreporter erop uit om de zomerse temperaturen in de rest van het land te gaan opmeten, zodat zee en binnenland samenkomen op de dijk in Nieuwpoort en op de radio. De binnenlandreporter gaat ook op zoek naar het ultieme zomernummer van de luisteraar. Op het einde van de zomer, vanaf 19 augustus, resulteert dat in de 'Summertime Top 1000', een lijst waarin de 1000 favoriete zomerplaten te horen zijn.

In het weekend van 19 tot 21 juli trekt Play Nostalgie naar het Beach Festival om verslag uit te brengen van optredens van onder meer Sting, Keane, Dave Stewart, Metejoor, Natalia en Clouseau. ​

Net als vorig jaar verwelkomt burgemeester Geert Vanden Broucke Play Nostalgie met veel plezier: 'Voor de derde zomer op een rij verwelkomen wij de Play Nostalgie-luisteraars in Nieuwpoort. En het wordt steeds beter: een spectaculaire studio die samen met het reuzenrad een echte landmark zal zijn deze zomer aan de Belgische kust, een driedaags Beach Festival met grote namen,... redenen genoeg om eens af te zakken naar het mooie Nieuwpoort.'

Play Nostalgie-dj Leen Demaré staat te trappelen om opnieuw elke dag radio te kunnen maken met zicht op zee: 'Radio maken aan zee heeft toch iets heel bijzonders. Kinderen met schelpjes in de studio, de zon op je microfoon, de zomerse muziek. Ik hou ervan. Heel blij ook dat we dit jaar zes weken op de zeedijk staan in een prachtige studio en dat we elke dag mogen afsluiten met een Time for Music Apero.'

6 weken lang radio maken op locatie is telkens weer iets om naar uit te kijken, zegt station manager Jo Nachtergaele: 'Vamos a la Playa! Zo blij dat we hier in het mooie Nieuwpoort zes weken zomerse radio mogen maken en onze luisteraars kunnen ontmoeten. Ik kijk ook uit naar de radiomomenten met onze binnenlandreporter. Zomer overal! En voor iedereen!'

Playa Nostalgie: van 5 juli tot 18 augustus aan het reuzenrad op de zeedijk in Nieuwpoort.

Binnenlandreporter: binnenkort ergens bij jou in de buurt.?

'Beach Festival', van 19 tot 21 juli, tickets en info op www.beachfestival.be.

'Summertime Top 1000', van 19 tot 25 augustus van 6.00 tot 21.00 uur.