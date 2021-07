Feestelijk afscheid van Klaasje in nieuwe K3 Show!

Foto: © Studio 100 2021

Vrijdagmiddag ging in een bijzonder enthousiast Ethias Theater in Hasselt de nieuwe K3 Show in première! In deze show neemt Klaasje afscheid van K3. De fans konden brieven insturen met hun afscheidsboodschap. Hun nieuwste show is een interactief spektakel geworden met vele grote K3-hits én met nieuwe K3-liedjes.