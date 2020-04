'FC De Kampioenen' krijgt eigen Monopoly-spel! Beslis mee over het laatste vakje!

Foto: TVvisie - © Timmy Vanheel 2018

Er komt een Monopoly-spel aan van de populaire Eén-reeks 'FC De Kampioenen'. Later dit najaar zal dit bijzonder gezelschapspel in de winkel liggen. Er ontbreekt echter nog één vakje en dat kunnen de fans zelf kiezen!

Alle locaties van het spel worden aangepast naar typische 'FC De Kampioenen'-plekken en de stations worden bekende vervoersmiddelen uit de reeks. bijvoorbeeld het duivenkot van Fernand kunnen kopen, kan je met Nero een hondenshow winnen en spreken we niet over de ‘bank’ maar over ‘de clubkas’, klinkt het op de website van Eén.



Twee vakjes zullen ingevuld worden door zaken die regelmatig in de serie genuttigd worden. 'De dagschotel van Xavier' is er één van, als eerbetoon aan de overleden Johny Voners. Het tweede vakje kunnen de fans van 'FC De Kampioenen' zelf kiezen. Kies je voor de worst van Boma? Of de porto van Carmen? De orangeade van Maurice of de chocomelk van Marc? Laat het snel weten op de website van Eén!



