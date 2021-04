'Familie' neemt afscheid van Erika Van Tielen: Amélie verdwijnt spoorloos

Ze is al vier jaar de rebel van de familie en dat werd vandaag nog maar eens duidelijk in 'Familie'. In de aflevering van maandag 26 april merkten Véronique (Sandrine André) en Lars (Kürt Rogiers) plots dat de kamer van Amélie (Erika Van Tielen) helemaal leeg was en dat al haar spullen verdwenen waren.

Amélie lijkt als een dief in de nacht vertrokken te zijn. Maar waar naartoe? Wat is er met haar aan de hand of wat voert ze in het schild? Die vraag wordt voor de 'Familie'-kijkers deze week nog opgehelderd.

Met het vertrek van Amélie verdwijnt ook actrice Erika Van Tielen, die de rol vier jaar lang vertolkte, uit de reeks. De voorbije jaren waren voor haar personage een helse rollercoaster. Amélie had zonder het te weten een relatie met haar halfbroer, werd neergestoken door Marie-Rose, neergeschoten door De Pelsmaeker, belandde in de prostitutie en overleefde net nog een niertransplantatie van haar moeder Brigitte (Janine Bischops), met wie ze sinds haar jeugd op voet van oorlog leefde. Die vete is bijgelegd, maar hoe reageert Brigitte op het feit dat haar dochter nu met de Noorderzon is verdwenen?

Erika Van Tielen: 'De rol van Amélie vier jaar lang mogen spelen is een avontuur waar ik erg dankbaar voor ben. De sterke verhaallijnen volgden elkaar op en daar kan je als actrice alleen maar blij mee zijn. Amélie was een pittig personage dat de zotste dingen heeft meegemaakt. En ook bij haar vertrek zorgt ze nog voor ophef, dat zal de kijker deze week nog merken. Na zoveel extreme avonturen is het verhaal nu afgerond. Wie weet keert Amélie in een verre toekomst nog wel eens terug, maar nu is het tijd voor nieuwe projecten.'

'Familie', elke werkdag om 20.00 uur op VTM.