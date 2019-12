'Familie' is de absolute topper van het jaar bij VTM GO

Foto: VTM - © DPG Media 2019

Sinds de lancering van VTM GO in april 2019 staat de teller net voor het einde van het jaar op bijna 1 miljoen unieke gebruikers die meer dan 52 miljoen video's hebben bekeken.

Meer dan de helft van de gebruikers is tussen 13 en 34 jaar. Er werd niet alleen veel gekeken naar VTM GO, er werd ook veel naar gezocht via Google: VTM GO eindigt op de 19de plaats in de Top 20 van meest populaire zoektermen van het afgelopen jaar.

De top 10 van 2019

De absolute topper van het afgelopen jaar is 'Familie'. Bij de internationale reeksen van Walter Presents scoort 'Locked Up' het best. De rest van de top 10 is een mix van programma’s die op tv gelopen hebben, Vlaamse series en buitenlandse topfictie:

- 'Familie'

- 'Sara'

- 'De Buurtpolitie'

- 'Spoorloos (webisode van Familie)'

- 'Aspe'

- 'Gina & Chantal'

- 'Locked Up'

- 'Spoed'

- 'LouisLouise'

- 'Matroesjka's'