Extra 'VTM NIEUWS' volgt 'Super Tuesday'

Foto: TVvisie - © Nico De Freyn 2020

Vannacht kiezen de democraten in 14 staten hun favoriete kandidaat voor de race naar het Witte Huis. 'Super Tuesday' belooft een spannende strijd te worden. 'VTM NIEUWS' pakt woensdagochtend uit met een extra nieuwsuitzending.







De 'VTM NIEUWS'-redactie volgt de hele nacht alle uitslagen uit de 14 staten. Wie verzamelt de meeste afgevaardigden achter zich? Bernie Sanders? Joe Biden? Michael Bloomberg? Of Elizabeth Warren?



Cathérine Moerkerke maakt de analyse om 7.00 uur in een extra nieuwsuitzending op VTM. Zij gaat ook live naar Greet De Keyser in Californië.



Extra 'VTM NIEUWS', woensdag 4 maart om 7.00 uur op VTM.



