Expeditie 'Gillis & Govaerts' geslaagd: 'We planten een MNM-bos met 2500 bomen!'

Maandagochtend werden MNM-dj's Sander Gillis en Laura Govaerts in een bos gedropt met slechts 1 opdracht: een week overleven. En dat enkel met de hulp van de MNM-luisteraars.

Want in het bos was er niets: geen voedsel, geen drank, geen slaapplek. Een heuse uitdaging, maar het lukte! Met succes. 'Expeditie Gillis & Govaerts' is geslaagd. Vlaanderen wordt weer een stukje groener, want dankzij de MNM-luisteraars komt er een bos met maar liefst 2500 bomen.

Buitendouche én kampvuur

Maandag startten Sander en Laura met niets. 5 dagen later is het bos heel wat beter uitgerust met 3 tenten, een ecologisch toilet, fietsen en zonnepanelen om stroom op te wekken, een buitendouche én een gezellige kampvuurplek. Dj's Anushka Melkonian en Robin Keyaert reden de afgelopen dagen het hele land door om hulp te verzamelen.

Gezellige gasten

In het bos kregen de dj's bezoek van allerlei gasten die mee de bossfeer kwamen ontdekken. Zo kwam Lieven Scheire insecten zoeken met hen, vertelde Nicolas Caeyers griezelverhalen aan het kampvuur en werden er vogels gespot met Begijn Le Blue.

's Avonds zorgden Metejoor, Pommelien Thijs, The Starlings en Emmy D'Arc met hun gitaren voor muziek aan het kampvuur. Elke dag kwam er een boswachter met een tip om van je bezoek aan het bos te genieten met respect voor de omgeving. En hoorden ze verhalen van mensen die al bezig zijn met hun eigen bos te planten en het een naam te geven. Dat kan eenvoudig online, je hoeft er zelfs geen week voor te overleven in het bos.

De eerste boom

Zo eindigen Sander en Laura de week met maar liefst 2500 bomen op de teller. Ze ontdekten vandaag ook samen met de luisteraars de locatie van hun nieuwe bos tijdens een feestelijke slotshow. Daarin plantten minister Zuhal Demir en Koen Van den Heuvel, burgemeester van Puurs-Sint-Amands, plechtig de eerste boom. In het najaar gaat MNM aan de slag om het volledige bos aan te planten.

Sander Gillis: 'Ik heb deze week geleerd dat kleine dingen mij het gelukkigst maken. Oordoppen bijvoorbeeld, daar was ik zo blij mee. Onze luisteraars zijn de allerliefste. Ik ben deze week verliefd geworden op het bos, ik zie nu nog meer in waarom er meer bos moet komen in Vlaanderen.'

Laura Govaerts: 'Het was ongelofelijk hoe snel de luisteraars ons te hulp schoten. Maandag zijn we begonnen met niets en uiteindelijk was het glamping. Super leuk dat we dit samen met onze luisteraars hebben kunnen doen! Dat MNM bos is er dankzij iedereen die deze week luisterde, stuurde, meehielp.'

Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme: 'Dankzij de hulp van alle MNM-luisteraars zijn Sander en Laura niet alleen dit grote avontuur in het bos goed doorgekomen, maar zijn ze ook geslaagd in de uitdaging. Geen bla bla, maar boom boom. MNM heeft dat begrepen. Vlaanderen staat voor een grote uitdaging om 4.000 ha extra bos te realiseren tegen eind 2024 en elke boom telt. Het MNM-bos met 2.500 bomen zal weldra Vlaanderen mee groener maken. Bedankt daarvoor!'

'Expeditie Gillis & Govaerts' in cijfers:

- 32 uren live radio gemaakt in het bos of onderweg

- 436 genomen foto's

- Ontelbaar aantal bosmopjes van Sander Gillis

- 5 bos-songs op TikTok

- Net iets te weinig uren slaap

- 126 selfies met luisteraars waar dj's Anushka en Robin spullen hebben opgehaald

- 21 uren beeldmateriaal voor de vlog

- 2500 verzamelde bomen