Ex-programmadirecteur VTM Ricus Jansegers nieuwe directeur Content VRT

Foto: © VRT 2021

Ricus Jansegers wordt de nieuwe directeur Content van de VRT. Dat heeft de Raad van Bestuur beslist op voordracht van CEO Frederik Delaplace. In die functie zal Jansegers het creatieve aanbod van de VRT op alle platformen verder ontwikkelen.

Met de aanstelling van Jansegers vult de publieke omroep een vacature in het directiecollege in. Jansegers zal in nauw overleg met de andere directieleden het creatieve aanbod van de VRT stroomlijnen en het laten evolueren in functie van het snel veranderende mediagedrag van de Vlaming.

Ricus Jansegers (54) was het afgelopen jaar strategisch adviseur voor verschillende mediabedrijven. Tot begin vorig jaar was hij programmadirecteur bij DPG Media en in die functie verantwoordelijk voor VTM, Q2, Vitaya, CAZ, VTMKIDS en VTMKIDSjunior. Eerder verdiende hij zijn strepen bij ProSiebenSat1 Group, SBS Belgium en Canal+.

Luc Van den Brande, voorzitter Raad van Bestuur: 'Met zijn ervaring in Vlaamse en internationale mediabedrijven is Ricus de geknipte persoon om het talent van onze programmamakers verder te laten ontwikkelen. De VRT heeft een sterke Beheersovereenkomst. We zetten nu de volgende stappen om die in de praktijk te brengen en met de VRT maatschappelijke impact te hebben in een sterk veranderend mediagebruik.'

Frederik Delaplace, CEO: 'Ricus koppelt grote passie voor radio en tv aan een helder zakelijk inzicht. Zijn komst past perfect in de visie om de VRT niet alleen te laten uitblinken door het maken van de meest kwalitatieve programma’s maar ook door het erg zorgzaam omgaan met de publieke middelen. We willen een publieke omroep zijn die goed aansluit bij de snel veranderende medianoden van de Vlaming, met een creatief aanbod dat zijn gelijke niet kent. We zijn heel tevreden om te kunnen bogen op het metier van Ricus om deze missie waar te maken.'

Ricus Jansegers: 'Frederik Delaplace heeft met veel vuur verteld over zijn toekomstproject voor de VRT: de mediagebruiker centraal stellen, digitaal doorbreken, het aanbod afstemmen op de toekomstige noden, zowel lineair als digitaal innoveren. Ik wil daar maar wat graag aan meewerken. De VRT is een fantastisch bedrijf. Ik kijk er ontzettend naar uit om met de creativiteit van de medewerkers en de productiehuizen aan de slag te gaan en samen het verschil te maken.'

Ricus Jansegers start op 1 maart 2021 aan zijn nieuwe opdracht.