Eva & Max presenteren de vooravond op Studio Brussel

Foto: Studio Brussel - © VRT 2020

Een nieuw seizoen, een nieuw geluid. Vanaf maandag 28 september keert Eva De Roo na een zomer moederschapsrust terug naar de vooravond op Studio Brussel.

Ze komt echter niet alleen, maar neemt Max Vryens mee. Max, nieuw gezicht bij Studio Brussel, zal voortaan Eva vergezellen tussen 16.00 en 19.00 uur. Samen gidsen ze als Eva & Max alle Studio Brussel-luisteraars door de avondspits.

Eva De Roo: 'Goesting om weer radio te maken! Ik heb de luisteraars gemist, de uren vol goede muziek, de spanning van elke dag de beste verhalen te vertellen en zelfs de files (dat laatste is keihard gelogen). Ik kijk er enorm naar uit om Max op jullie los te laten: een extra dosis energie om de avondspits het lekkerste ooit te laten klinken!'

Max Vryens: 'Een nieuwe werkplek is toch altijd wat aanpassen. Maar los van de eerste twee dagen (en die keer de derde dag) ben ik niet gepest. Vandaag hebben ze zelfs mijn potje yoghurt niet in de vuilbak gegooid... Zonder zever: ik kom terecht in een topteam, met warme collega's, en ben heel fier dat ik samen met Eva de luisteraars naar huis (of toch vanachter hun laptop en naar elders) mag begeleiden. Zin in!'

Over Max

- 29 jaar

- Voormalig redacteur 'De Wereld van Sofie' op Radio 1

- Woont in Antwerpen

- Geen huisdieren, grote fan van croque monsieur (zonder hesp), liefhebber van jeansbroeken en heeft snel koude tenen

'Eva & Max': vanaf maandag 28 september elke weekdag van 16.00 tot 19.00 uur op Studio Brussel.