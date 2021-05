Erik Van Looy brengt het verhaal van afgelopen seizoen bij 'den Antwaarp' op Play Sports Open

In een docu die een unieke blik gunt voor en achter de schermen van 's lands oudste voetbalclub, vertelt supporter nummer 1 Erik Van Looy ons het verhaal van het seizoen 2020-2021.

Het seizoen waarin Royal Antwerp FC voor het eerst sinds lang derde eindigde in de vaderlandse competitie. Het seizoen ook waarin het de Beker won, Tottenham klopte, Europees overwinterde en een Gouden Schoen in zijn rangen had. Maar ook een seizoen van vallen en opstaan en… vol emoties, zoals we dat van de Great Old gewoon zijn!

Den Antwaarp, dat draagt zijn stamnummer 1 met trots. Opgericht in 1880 zijn ze niet alleen de Ploeg van ’t Stad, maar ook de Great Old van het land.

Elke club die de grasmat van de mythische Bosuil betreedt, doet dat met knikkende knieën.

Wie daar terecht komt, weet wat hem te wachten staat: passie en vuur.

Die reputatie van onverzettelijkheid maakte de club de afgelopen jaren niet altijd met evenveel verve waar. Antwerp vertoefde zo 12 + 1 moeilijke jaren in tweede klasse. Vaak stonden ze aan de poort van eerste klasse, maar telkens was het een verhaal van net niet. Tot in 2017, wanneer de club zich ten koste van Roeselare eindelijk weer kan opmaken voor een verblijf in eerste klasse. De opluchting is groot. 'Stamnummer 1' laat enkele clubiconen vertellen hoe zij het beleefden. Je voelt de emoties van toen nog steeds nazinderen in hun verhaal…

Vier jaar later begint Antwerp niet zonder zorgen aan 2021. Succestrainer Ivan Leko zoekt andere oorden op, zijn vervanger Franky Vercauteren moet een nieuw model smeden. Zijn stijl vloekt soms met het aanvallende spel onder Leko, maar de nieuwe coach slaagt er wel in om stabiliteit te brengen in de kleedkamer. Al loopt het pad niet steeds over rozen. Overwinningen en nederlagen wisselen elkaar af. De roes van de overwinning maakt soms plaats voor onzekerheid na een verloren topper. Maar uiteindelijk slaagt de ploeg er wel in de competitie als derde te beëindigen.

'Stamnummer 1' laat niet alleen de vaak heroïsche toppers van dit seizoen zien, maar gunt ons ook een blik achter de schermen. Ze toont ons hoe de medische staf de spelers nauwgezet opvolgt, hoe er klokvast om 10.45 uur getraind wordt, hoe coach Franky Vercauteren op zijn manier zijn ploeg motiveert, hoe speler Sander Coopman hard werkt aan zijn revalidatie, hoe de grasmat met kennis van zaken bemest wordt…

Maar 'Stamnummer 1' brengt ook hulde aan die vele mensen achter de schermen.

Zoals materiaalmeester Raymond De Witte, een gepensioneerd dokwerker die zich al 40 jaar met hart en ziel van zijn taak kwijt. Hij hoort intussen bij de inboedel van het huis. Of zoals Ritchie De Laet het zegt: 'de Raymond, die moet ik gezien hebben voor ik aan de match begin…'

'Stamnummer 1' neemt elke voetballiefhebber mee naar het hart van 's lands oudste voetbalclub. Een hart dat voetbal ademt, maar waar het waarschijnlijk ook nooit rustig zal zijn…kortom 'never a dull moment'.

'Stamnummer 1', maandag 31 mei om 22.30 ur op Play Sports Open, gratis voor alle Telenet TV-klanten op kanaal 11.