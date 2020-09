Eric Goens strikt Marc Coucke voor 'Het Huis'

De groep gasten voor het nieuwe seizoen van 'Het Huis' zijn bekend. Als laatste gast is aan het rijtje niemand minder dan ondernemer Marc Coucke toegevoegd. Dat is meteen ook de rijkste gast die al in 'Het Huis' is verbleven.

Naast Marc Coucke zit met Jacques Vermeire ook de oudste gast in 'Het Huis'. Andere gasten van Goens in het nieuwe seizoen zijn: Radio 2- en Eén-presentatrice Siska Schoeters, ex-atlete en nu presentatrice Elodie Ouedraogo, Bazart-zanger Mathieu Terryn, Nederlandse zanger André Hazes, acteur Rik Verheye en viroloog Marc Van Ranst.

Het Laatste Nieuws merkt hierbij op dat er opnieuw maar twee vrouwen te gast zijn. 'Het is en blijft een probleem. Ze willen niet. Ze kunnen niet. Of ze mogen niet', zei hij daarover al eens. Nu ook had Goens Martine Tanghe nog eens gevraagd voor 'Het Huis', maar opnieuw wees ze het aanbod af.

Wanneer het nieuwe seizoen van 'Het Huis' op televisie komt, wordt later bekend gemaakt.

Bron: Het Laatste Nieuws