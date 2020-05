Eric Goens maakt nieuw VTM-programma 'De Zomer Van'

De zomer van 2020 kondigt zich aan als één om nooit te vergeten. Vakantie in eigen land, geen grote evenementen, sociaal contact op afstand… Door het coronavirus worden het zomermaanden die regelrecht de geschiedenisboeken ingaan.

Net die uitzonderlijke situatie inspireerde tv-maker Eric Goens voor een gloednieuw, dagelijks programma dat deze zomer bij VTM te zien zal zijn. In 'De Zomer Van' volgt Eric Goens bekende gezichten tijdens de unieke zomer van 2020 en polst hij naar hoe zij die beleven. Het programma komt in de plaats van 'Goed Verlof', dat er dit jaar niet komt omwille van de coronacrisis.

Eric Goens volgt in 'De Zomer Van' bekende Vlamingen uit allerlei domeinen: van de tv- en muziekwereld tot politici en sporters. Jens Dendoncker is alvast het eerste bekende gezicht dat in 'De Zomer Van' te zien zal zijn. 'De zomer van 2020 belooft op z’n minst een speciale zomer te worden', vertelt Eric Goens. 'Overal zal het leven dat nu voor iedereen zo goed als stil heeft gelegen, terug worden opgestart. Dat gaan wij registreren. Heel wat bekende mensen uit verschillende domeinen zullen een inkijk geven in hoe zij die zomer gaan beleven. Daarbij is het de bedoeling om 'De Zomer Van' heel kort op de bal te draaien en actueel te houden. We gaan voor goede en warme 'goed gevoeltelevisie' in deze bijzondere tijden.'

VTM zet deze zomer ook in op humor, informatie en romantiek. Maarten Janssen, channelmanager VTM: 'De zomer van 2020 wordt een zomer die we nooit zullen vergeten. Zo’n unieke zomer vraagt om ander soort programma’s dan de voorgaande jaren. We zien het dan ook als een opportuniteit om te gaan voor een programmatie die inspeelt op wat er nu leeft en we kiezen resoluut voor veel feelgood en ontspanning, aangevuld met de nodige informatie uiteraard. We zetten in op een gloednieuw, dagelijks programma ('De Zomer Van'), een dagelijkse portie humor ('Allerbeste Kijkers'), een verhaal om elke dag bij weg te dromen ('Sara') en uiteraard ook de nadruk op veel informatie via ons VTM NIEUWS en 'Telefacts Zomer'.'

Ook 'Allerbeste Kijkers', 'Sara' en 'Telefacts Zomer' deze zomer bij VTM

Goed nieuws is er voor de vele fans van de telenovelle 'Sara', die elke dag de zinnen van bijna 600.000 kijkers weet te verzetten. Ook in de zomer kan er elke dag weggedroomd worden bij een nieuwe aflevering van 'Sara'.

'Beste Kijkers' was vorige zomer nog één van de kijkcijfertoppers bij VTM en ook deze zomer kan er weer gelachen worden. Nathalie Meskens selecteert in 'Allerbeste Kijkers' samen met heel wat bekende vrienden van het programma de leukste fragmenten uit de voorbije 8 seizoenen van 'Beste Kijkers'. '8 seizoenen 'Beste Kijkers', dat zijn onnoemelijk veel fragmenten die gepasseerd zijn. Het is enorm plezant om daar nu in te duiken. Zeker wanneer heel wat mensen die ooit in Beste Kijkers te zien waren mee op zoek gaan naar hun leukste fragmenten. En het is ook altijd geestig om mezelf en alle panelleden te zien met verschillende - en doorheen de jaren soms achterhaalde - looks (lacht)', vertelt Nathalie Meskens.

Natuurlijk wordt het een zomer waarin ook informatie meer dan ooit centraal zal staan. 'VTM NIEUWS' blijft de kijker continu op de hoogte houden van wat er in ons land en in de wereld gebeurt. De nieuwsredactie komt ook met nieuwe sterke buitenlandse documentaires in 'Telefacts Zomer', gepresenteerd door Julie Colpaert: 'Ook in de zomer willen we met 'Telefacts' voor de nodige docu's zorgen. Inhoudelijk zullen ze zich wat meer in de zomerse sfeer bevinden, denk aan reportages over toerisme, cruises en luxehotels om bij weg te dromen. Maar er is ook ruimte voor actua, zo brengen we onder meer een beklijvende reconstructie van de aanslagen in Nice en een reportage over de ingestorte brug in Genua.'

Ook het succes van het gratis online videoplatform VTM GO blijft stijgen. Deze zomer worden er opnieuw heel wat Vlaamse fictiereeksen en internationale Walter Presents-series aan het aanbod toegevoegd. Om 'Familie' de komende weken niet helemaal te moeten missen, zorgt de cast voor een unieke terugblik in ‘t Zit in de Familie. Daarin bundelen de acteurs de strafste, grappigste en meest onvergetelijke momenten uit de voorbije 29 seizoenen elke aflevering in een unieke top 5 die ze aanvullen met persoonlijke anekdotes.