Eric Goens duikt vanaf dinsdag in het leven van Salah Abdeslam

Op 22 maart 2021 is het exact vijf jaar geleden dat ons land werd opgeschrikt door een aanslag. En staat hierbij stil en brengt vanaf dinsdag 9 maart de documentaire 'Salah'.

De documentaire vertelt het verhaal van Salah Adbeslam, van zijn jeugdjaren in een warm nest in Sint-Jans-Molenbeek, over zijn radicalisering, tot zijn aandeel in de bloederige terreuraanslag vijf jaar geleden. Stap voor stap neemt documentairemaker Eric Goens de kijkers mee in de onderhuidse wereld waar jihadistenleiders kleine criminelen rekruteren voor hun heilige oorlog. Salah Abdeslam was maar een van hen, maar hij werd het gezicht van het kwaad.

Aflevering 1

In het eerste deel van de vierdelige documentaire 'Salah' pakt maker Eric Goens meteen uit met nooit eerder getoonde getuigenissen. Voor het eerst in hun carrière spreken leden van de speciale eenheden van de federale politie zelf over hun aandeel in de jacht op Salah en de andere terroristen. 'We stonden tegenover wolven. Meermaals keken we in de loop van hun kalasjnikovs. De kogels vlogen rond onze oren. Het was wij tegen zij.'

Een familielid vertelt gedetailleerd over het leven binnen de Molenbeekse familie Abdeslam. 'Ons gezin was een gezin als een ander. Een familie met vijf kinderen, een vader die werkte, een moeder aan de haard. Salah studeerde, maar we wisten dat hij geen universiteit zou doen…' Daarnaast besteedt de docu ook aandacht aan de verklaringen die Salah zelf heeft afgelegd, en waarom hij uiteindelijk zijn medewerking aan het onderzoek heeft opgezegd.

Aflevering 2

Hoe dichter 13 november 2015 nadert, hoe sneller de acties van Salah Abdeslam elkaar opvolgen. In het tweede deel van de documentairereeks 'Salah' gaat Eric Goens dieper op zoek naar de wortels van het kwaad en beschrijft hij tot in detail de rol van Salah Abdeslam in de aanslagen die zouden volgen. Terwijl broer Brahim naar Syrië trekt en er in het woestijnzand rond Raqqa een terreuropleiding krijgt, pikt Salah over heel Europa terroristen op om ze veilig onder te brengen op plekken in ons land.

Aflevering 3

35 doden en 270 gewonden: dat was de trieste eindbalans na de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in het Brusselse metrostation Maalbeek. Deel drie van de docureeks gaat grotendeels over deze tragische gebeurtenis en beschrijft aan de hand van unieke en nooit eerder getoonde beelden en beklijvende ooggetuigenverslagen de aanslagen van 22 maart 2016.

'Ik zag hem liggen', vertelt politieman Patrik Asselman over hoe hij Manuel Martinez meer dood dan levend tussen het puin vond. 'Stukken van zijn benen waren weggereten door de ontploffing. Hij bloedde langzaam leeg en het enige dat ik kon doen om het bloed te stelpen was zijn aderen tussen duim en wijsvinger op mekaar drukken.' Manuel overleefde dankzij Patrik. Vandaag zijn ze vrienden voor het leven.

Aflevering 4

Het vierde en laatste deel van de documentaire blikt terug op het terreuronderzoek in ons land. Documentairemaker Eric Goens vraagt zich af of we de aanslagen hadden kunnen voorkomen. Slachtoffer Manuel en redder Patrik zien elkaar terug na een erg lange tijd, en vallen elkaar in de armen. Sven Mary, advocaat van Salah Abdeslam, bereidt intussen het proces voor. 'Ik ben geen crapuul en geen terroristenvriend. Ik heb een eed afgelegd.'

'Salah' is een programma van Het nieuwshuis voor Eén.

'Salah', vanaf 9 maart elke dinsdag om 21.30 uur op Eén of via de VRT NU app.