Emma Salden debuteert op Qmusic: 'Ik kijk ernaar uit om samen met Regi radio te maken!'

Vanaf zaterdag trekt niemand minder dan Regi Penxten met 'Radio Regi' de zaterdagavond op gang op Qmusic. In de studio krijgt hij wekelijks het gezelschap van creatieveling Jan Thans en de 24-jarige sidekick Emma Salden, die ook op zondagavond, tussen 18.00 en 22.00 uur als radiohost de luisteraars gezelschap houdt.

Op haar 22ste combineerde ze al haar radiowerk bij NRJ met haar studie’s Radio aan het Ritcs, maar met haar nieuwe uitdaging bij Qmusic is het opkomende, veelzijdige mediatalent klaar om dadelijk helemaal door te breken bij het grote publiek: 'Ik kijk er ongelofelijk naar uit om vanaf dit weekend radio te maken met Regi en Jan, twee vakmensen waar ik zonder twijfel nog heel wat van kan leren. Met drie op antenne dat geeft sowieso een aparte radiochemie, eentje die de luisteraars hopelijk wel gaan weten waarderen. We hebben allemaal vooral heel veel zin in dit nieuwe radioavontuur!'

Nu de deuren van het Q Beach House gesloten zijn, wordt radiodier Emma Salden in de weekends op de Qmusic-luisteraars losgelaten. Zondagavond presenteert ze van 18.00 tot 20.00 uur en op zaterdagavond fungeert ze als sidekick, naast Jan Thans en Regi in diens nieuwste radioprogramma 'Radio Regi'. 'In functie van de radio heb ik in het verleden Regi regelmatig geïnterviewd. Dat waren altijd fijne babbels, die steeds in een gemoedelijke, vriendschappelijke sfeer plaatsvonden. Als youngster van de bende, ben ik uiteraard heel blij dat ik nu elke zaterdagavond de kans krijg om samen met Jan en Regi radio te maken. Alleen nog maar tijdens onze aanloopgesprekken en proefuitzendingen voelde je de goesting, de gedrevenheid en de immense zin die we allemaal heben om dit nieuwe radioprogramma te maken. De muziek zal aangevuld worden met nog een rits bekende gasten die langslopen. Ik ben zelf heel benieuwd naar wie er binnenkort op onze radiovloer passeert', zegt Emma Salden enthousiast.

Als pas afgestuurde stond de 22-jarige Emma Salden als radiohost mee aan de wieg van NRJ Vlaanderen. Daar combineerde ze haar succesvolle programma’s en podcasts met haar studies Radio aan het Ritcs. Samen met nog 9 anderen volgde ze ook nog het traject Studio Dada van Studio Brussel, waar ze tijdens de paasvakantie 2 uitzendingen voor haar rekening nam. Met radiouitzendingen met haar neefje Thor ('Een tocht in het donker') of de overlevers van de busramp in Sierre, maakte de veelzijdige Emma Salden grote indruk bij haar NRJ-luisteraars. Tijdens de voorbije Hiphop-oktobermaanden presenteerde ze dagelijks haar eigen, drie uur durende programma, waar ze in de studio heel wat gasten heeft ontvangen, zoals Sepia, Tourist LeMC, 4T4, Dina Ayada, e.v.a.

