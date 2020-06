Ellemieke Vermolen en haar kinderen koken samen gezond in 'Ellemiekes KIDchen'

Foto: njam! - © Studio 100 2020

Werkende mama Ellemieke Vermolen vindt het erg belangrijk om elke dag een verse en gezonde maaltijd voor haar gezin te bereiden. Hoe ze dit voor elkaar krijgt, toont ze samen met haar kinderen Noah en Zenna in het gloednieuwe njam!-programma: 'Ellemiekes KIDchen'.

Njam! kijkt gedurende zes afleveringen mee in het dagelijkse leven van Ellemiekes gezin en ziet hoe zij haar kinderen enthousiast maakt in haar gezonde keuken. Noah en Zenna helpen graag met koken, ze willen proeven, ontdekken en verrassen met hun eigen originele kijk. Ellemieke deelt ook tips over hoe je kinderen op een leuke manier gezond kan leren eten, hoe je moeilijkere ingrediënten ook aantrekkelijk maakt, en hen leert nieuwe producten te proeven en waarderen. De nadruk ligt hierbij telkens op gezonde en duurzame ingrediënten.

Ellemieke Vermolen

Nederlanders kennen haar als actrice, presentatrice en model. Belgen kennen haar dan weer voornamelijk als de vrouw achter sterrenchef Sergio Herman. Zelf, ziet Ellemieke Vermolen zich vooral als actieve mama met een passie voor gezond en lekker eten. En net zoals veel werkende moeders, zoekt Ellemieke dagelijks naar een balans tussen haar werk en haar gezin.

Ellemieke werd in de jaren ’90 bekend als actrice in de Nederlandse reeks 'Goudkust'. Daarna werkte ze voornamelijk als presentatrice voor verschillende Nederlandse televisieprogramma’s. Koken is niet alleen haar passie, het zit Ellemieke in het bloed. Ze groeide letterlijk op tussen de potten en pannen. Haar ouders hadden verschillende horecazaken en haar broer Jeremy is in Nederland een bekende tv-chef. Haar passie voor lekker en gezond eten inspireerde haar tot het schrijven van vier kookboeken, waarin telkens haar gezin en gezond eten centraal staan.

Vanaf 21 juni deelt ze haar passie voor gezond en lekker eten ook op njam! het kookkanaal. Op een ongedwongen, speelse manier neemt ze haar kinderen en de kijker mee op een plezierige ontdekkingsreis naar nieuwe smaken en gezonde gerechten.

'Ellemiekes KIDchen', nieuw op njam! vanaf 21 juni elke zondag een nieuwe aflevering om 10.40,15.40 en 22.40 uur op njam!.