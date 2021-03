Ella Leyers speelt de hoofdrol in de nieuwe Streamz Original 'Storm Lara'

De opnames van de gloednieuwe reeks 'Storm Lara', in een regie van Kadir Ferati Balci, zijn succesvol afgerond. De vierdelige serie zal in juli 2021 exclusief te bekijken zijn op Streamz.

De Vlaamse actrice en 'De Slimste Mens' recordhouder Ella Leyers heeft haar jawoord gegeven aan Kadir Ferati Balci ('Cold Courage' en 'Amigo's') om de hoofdrol te vertolken in de nieuwe Streamz Original 'Storm Lara'. De cast wordt vervolledigd door Wouter Hendrickx ('Cordon', Amigo's') en Aïcha Cissé ('Engel').

'Storm Lara' is een vierdelige dramareeks over alle facetten van de liefde: de opwinding van pril geluk, de sleetsheid van een al wat langere relatie maar het gaat ook over jaloezie, overspel, schaamte en schuld. Leyers speelt Lara, een energieke 32-jarige vrouw, die altijd haar grenzen opzoekt, zowel in de liefde als in haar werk. Door haar charisma en energie komt ze vaak weg met haar onbezonnenheid, maar het lijkt erop dat deze formule niet meer lang zal werken...

'Kadir is een zeer fijngevoelige regisseur en ik ben heel blij dat ik voor deze reeks met hem heb mogen samenwerken om van dit zotte project samen met mijn tegenspeler Wouter Hendrickx iets moois te maken', aldus Ella Leyers.

Regisseur Kadir Ferati Balci over het verhaal: 'In 'Storm Lara’ trekken we de thema’s van overspel en leugens open in een drama rond het charismatische maar complexe hoofdpersonage Lara. Bij het lezen van het verhaal voelde ik me meteen aangetrokken tot de unieke sfeer en de kwetsbare personages. 'Storm Lara' zal een spannende thriller worden maar ook een pakkend portret van een jonge vrouw met een prachtrol voor Ella.'

'De serie is een eerste samenwerking tussen Daan Gielis ('La Holandesa') en A Private View. Het was boeiend om de spontane ontwikkeling van het verhaal op afstand te volgen tijdens de Corona-crisis. We kozen voor Kadir als regisseur omdat hij altijd op zoek gaat naar menselijkheid en authenticiteit bij de personages die hij in beeld brengt', vertelt producent Dries Phlypo over de auteur van het project.

'Een spannende, beklemmende maar vooral ook zintuiglijke serie, dat had ik bij het schrijven van 'Storm Lara' voor ogen. Wat kan je je dan nog meer wensen dan zo'n geweldige cast - met Ella Leyers als de rebelse Lara - en topcrew onder leiding van Kadir Ferati Balci om dit neer te zetten? Ik ben supertrots dat we dit voor Streamz mogen maken', liet scenariste Daan Gielis weten.

'Storm Lara' is een productie van Streamz en Dries Phlypo & Stephen Vandingenen voor A Private View in coproductie met Belga Productions en met steun van de Belgische Tax Shelter maatregel. De reeks zal vanaf juli 2021 beschikbaar zijn op Streamz en Streamz+.