Eleven Sports rolt Jupiler Pro League internationaal uit

De Jupiler Pro League krijgt er een nieuwe internationale dimensie bij. Vanaf dit weekend zullen de wedstrijden van de Belgische eerste klasse ook op de internationale streamingplatformen 'MyCuJoo', 'OneFootball' en 'LIVENow' te zien zijn.

Hierdoor zal de Jupiler Pro League eveneens te volgen zijn in grote voetballanden als Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en de UK.

In hun partnership zetten Eleven Sports en de Pro League sterk in op innovatie. Dat geldt ook voor de internationale distributie van de Jupiler Pro League.

Vorige week kondigden Eleven en de Pro League reeds een akkoord met ESPN aan, waardoor de wedstrijden van onze Belgische competitie nu ook in heel Amerika te volgen zijn. Het akkoord kon worden gesloten dankzij de inspanningen en het netwerk van Mediapro dat instaat voor de internationale distributie van de Jupiler Pro League.

Eleven, Mediapro en de Pro League gaan nu nog een stap verder in de internationale verspreiding van het Belgische clubvoetbal. Een akkoord werd immers bereikt met de gekende sport streamingplatformen MyCujoo, OneFootball en LIVENow:

MyCujoo: wereldwijd streamingplatform, aanwezig in 150 landen, dat jaarlijks meer dan 20.000 wedstrijden via streaming aanbiedt. MyCujoo werd recent overgenomen door Eleven Sports Group.

OneFootball: Onefootball is één van de grootste apps ter wereld voor breaking voetbalnieuws en live scores, met maandelijks meer dan 30 miljoen gebruikers.

LIVENow: LIVENow is een distributienetwerk en streamingplatform, gelanceerd in 2020, dat flexibele pay-per-view oplossingen aanbiedt voor de live-uitzending van sportevenementen, concerten, conferenties, work-outs, …

Eleven en de Pro League spelen hiermee in op een sterk groeiende tendens bij sportliefhebbers om sportcontent steeds meer via streamingdiensten, digitaal te consumeren.

Dankzij het akkoord met MyCujoo, OneFootball en LIVENow zullen alle wedstrijden van de Jupiler ProLeague nu ook te volgen zijn in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, UK, Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechië, Slovakije, Hongarije, Polen, Scandinavië en Ierland.

Tot de Play Offs zal het aanbod op de drie platformen gratis zijn, nadien wordt het pay per view.

Guillaume Collard, Managing Director ELEVEN België en Luxemburg en Chief Rights Acquisitions Officer Eleven Sports Group: 'In het kader van ons project 'Home of Belgian Football' willen we het Belgische clubvoetbal een nog grotere internationale uitstraling bieden. De akkoorden met MyCujoo en OneFootball maken integraal deel uit van deze strategie die we samen met de Pro League uitzetten. Daarnaast willen we blijvend inspelen op de evoluties in sportconsumptie bij de sportliefhebbers. Meer digitaal, meer fragmentair. Ook hier geven de gesloten akkoorden ondersteuning aan.'

Oliver Seibert, Sports Rights Manager at MEDIAPRO: 'Onze internationale distributiestrategie is gebaseerd op vertrouwde partnerschappen met gespecialiseerde TV-zenders in verschillende landen. We zoeken naar langetermijnoplossingen die passen bij het groeipotentieel van de Pro League. Tegelijkertijd passen we ons aan aan de nieuwe gebruiken in het consumptiegedrag. In die zin waarderen we ons partnerschap met Eleven, de Pro League en de clubs, die allemaal hebben bewezen voorloper te zijn in de manier ze met hun fans en klanten omgaan. Door deze samenwerking met MyCuJoo, OneFootball en LIVENow, brengen we ook de kennis en de ervaring van twee koplopers in digitale distributiemodellen mee in.'

Leander Monbaliu (Pro League): 'In België is het bereik van het Belgisch voetbal al historisch groot dankzij de samenwerking met Eleven Sports. Bovendien wordt er ingezet op innovatieve partnerships – denk maar aan KBC Goal Alerts – en technologie die de fanbeleving ten goede komt– denk aan de grotere aandacht voor data. Internationaal volgen we met Eleven Sports en Mediapro hetzelfde recept: via technologie en platformen die het voor fans mogelijk maken het aanbod te customizen naar hun voorkeur, breiden we ons publiek uit en kunnen we onze clubs internationaal meer zichtbaar maken. De samenwerking met OneFootball, MyCujoo en LIVENow zijn daar een uitstekend voorbeeld van.'

Pedro Presa, Group Chief Officer D2C Eleven Sports Group en mede-oprichter MyCujoo:'Als deel van de ELEVEN-familie zijn wij verheugd om topvoetbal te kunnen aanbieden aan de liefhebbers van het Belgische voetbal, maar ook aan de voetbalfans die voor het eerst kennismaken met de historische Pro League-clubs via MyCujoo. Onze tientallen miljoenen gebruikers zijn verzot op voetbal en kijken niet enkel naar hun favoriete ploegen. 82% geniet ook van livestreams die uit andere competities komen. We hebben in het verleden bewezen dat we supportersgroepen groter kunnen maken door ploegen dichter bij hun fans te brengen, en we zijn klaar om een sleutelrol te spelen in de internationalisering van het imago van het Belgische clubvoetbal.'

Lucas von Cranach, CEO en oprichter OneFootball: 'De Belgische Pro League is een innovatieve en spannende competitie en we zijn blij dat we fans in heel Europa dichter bij die actie kunnen brengen via OneFootball. Dankzij onze flexibele en gebruiksvriendelijke in-app livestreaming en onze jonge en toegewijde voetballiefhebbers, kunnen we de competitie nog meer onder de aandacht brengen in enkele van de belangrijkste markten van OneFootball. Het Belgische topvoetbal bekijken was nooit eerder zo gemakkelijk. We kijken uit naar een succesvolle samenwerking met alle betrokken partijen.'

Peter Leible, Head of Sport LIVENow: 'We zijn verheugd om samen met ons zusterbedrijf Eleven Sports het beste van het Belgische clubvoetbal aan te bieden aan ons publiek in Europa. De Pro League is een boeiende toevoeging aan ons groeiende aanbod van sportcontent. We kijken ernaar uit om van start te gaan.'