Eleven Sports gaat samenwerken met OTRO

Eleven Sports Belgium gaat samenwerken met het talentvolle productiehuis 'OTRO'. Zo krijgen fans van Eleven Sports een exclusieve kijk achter de schermen bij spelers als Lionel Messi, Romelu Lukaku en Neymar Jr.

OTRO maakt creatieve, exclusieve content met de grootste voetbalsterren maar ook met legendarische voetballers als Eric Cantona en David Beckham. Het adagium van OTRO: 'Met de spelers, voor de fans!'

Aser Ventures, het moederbedrijf van Eleven Sports, gaat een strategisch partnership aan met OTRO. Daardoor kan Eleven Sports de Belgische voetbalfans films, documentaires en 'behind-the-scenes' content aanbieden met voetbaliconen als Lionel Messi, Romelu Lukaku, Neymar Jr, David Luiz en Paulo Dybala.

Alle exclusieve OTRO-video’s zullen beschikbaar zijn in een aparte OTRO-sectie op de website www.elevensports.be en in de app. Zij zullen ook op de TV-kanalen van Eleven worden uitgezonden.

Voor Aser Ventures, dat een investeringsplatform is dat zich toespitst op sportmedia en de entertainmentindustrie, is het partnership met OTRO een nieuwe stap in de diversificatie van de activiteitenportefeuille. In de portfolio van Aser zitten vandaag al onder meer voetbalclub Leeds United, Eleven Sports en het digitale medianetwerk Whistle.

Guillaume Collard, Managing Director Eleven Sports in België en Luxemburg en Group Head of Acquisitions: 'Eleven Sports is permanent op zoek naar nieuwe, creatieve content. In deze periode van corona-crisis is deze strategie meer dan ook belangrijk. Dankzij de samenwerking tussen Aser en OTRO kunnen de voetbalfans een exclusieve inkijk krijgen in de coulissen van de grootste voetbalsterren. Deze uitzonderlijke content zal beschikbaar zijn op al onze platformen. We zijn dus bijzonder opgetogen met deze deal, die onze kijkers een blik achter de schermen gunt van wereldsterren als Romelu Lukaku en Lionel Messi.'