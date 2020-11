Eleven en Pro League lanceren Proximus ePro League en Pro League eCup

Vanaf eind november lanceren Eleven en de Pro League het nieuwe esports seizoen. De e-players van de Jupiler Pro League clubs strijden ook dit seizoen om de landstitel van de Proximus ePro League.

Dankzij een samenwerking tussen Eleven, de Pro League en een mediapartnership met Sporza en La Dernière Heure kunnen ook de fans elkaar uitdagen. Eleven gaat samen met zijn partners op zoek naar de beste e-sporter onder de Pro League fans.

Nieuw competitieformat en live uitzending op Eleven

De Proximus ePro League gaat zijn derde seizoen in. Vanaf 16 december vaardigen alle 18 Jupiler Pro League clubs een e-player af. Iedere woensdagnamiddag spelen de deelnemers de virtuele wedstrijd die de komende speeldag gepland staat voor hun club. Na 17 speeldagen zullen de beste 8 e-players het tegen elkaar opnemen in een knock-outcompetitie, die de Proximus ePro League kampioen van het seizoen 2020-2021 zal aanwijzen.

Nieuw dit seizoen is dat alle wedstrijden tussen de teams online op locatie bij hun respectievelijke clubs gespeeld worden. Eleven zendt deze wedstrijden voor het eerst volledig live uit op de Eleven Pro League kanalen en op Youtube, voorzien van deskundig commentaar. Ook reportages, highlights en interviews zullen deel uitmaken van de omkadering.

Guillaume Collard, Managing Director ELEVEN België en Luxemburg en Head of Acquisitions Eleven Group: 'Met de lancering van de Proximus ePro League en de Pro League eCup powered by Eleven maken we ons Home of Belgian Football project compleet. De voetbalfan zal nu ook wekelijks de virtuele prestaties van zijn club kunnen volgen en zelf kunnen deelnemen aan een uitgebreide amateurcompetitie.'

Pierre François, CEO van de Pro League, kijkt uit naar het derde seizoen van de ePro League: 'In dit derde seizoen gaat de Proximus ePro League een nieuwe fase in. Proximus blijft als trouwe partner aan boord, maar de ondersteuning van onze mediapartner Eleven Sports maakt dat we ons e-sports verhaal kunnen versterken en vernieuwen. De lancering van de Pro League eCup wordt een echt event. Elke e-player zal kunnen deelnemen en voor winst gaan. We zijn er zeker van dat dit voor heerlijke duels en verrassingen zal zorgen en de e-sports community enkel maar groter zal maken.'

Proximus verlengt naming partnership ePro League

Proximus verlengde zijn engagement als naming partner van de Proximus ePro League voor de komende 5 seizoenen. 'Daarenboven werken we actief samen met Eleven en de Pro League om de spelers nog meer in de kijker te zetten en zorgen we ervoor dat onze klanten op al onze platformen kennis kunnen maken met eSports. Op die manier willen we ook de komende jaren een belangrijke rol blijven spelen in de ontwikkeling van eSports in België', aldus Jim Casteele, Chief Consumer Market Officer bij Proximus.

In aanloop naar de Proximus ePro League zullen de e-players het tegen elkaar opnemen in 2 vs 2 duels. De duo's spelen de wedstrijd die hun club het volgende weekend aanvat. De ideale manier om de e-players aan het grote publiek voor te stellen. Alle wedstrijden worden gestreamd op het YouTube-kanaal van Eleven. De hoogtepunten kan je ook bekijken in het ePro League Magazine.

Pro League eCup by Eleven

Niet alleen de e-spelers van de Pro League clubs zullen de strijd aangaan. De Pro League en Eleven lanceren de Pro League eCup powered by Eleven. Deze FIFA-competitie bestaat uit 16 online toernooien en geeft alle Pro League fans de kans om deel te nemen aan een officiële e-competitie. De wedstrijden worden ondersteund door mediapartners Sporza en La Dernière Heure. Registreren en deelnemen aan de toernooien kan via ecup.elevensports.be vanaf 20 november 2020.

De kampioen van de Pro League eCup ontvangt een mooie beloning. Hij krijgt een gamerscontract voor het seizoen 2021-2022 bij Eleven. Ook andere uitblinkers maken kans op een mooie prijs.

ePro League Supercup

Het seizoen 2021-2022 starten doen we met een eerste editie van de ePro League Supercup. In juli zullen de kampioen van de Proximus ePro League en de Pro League eCup het tegen elkaar opnemen in een duel.