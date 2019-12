Eindelijk groen licht voor 'De Bende van Jan de Lichte'?

Foto: VTM - © MEDIALAAN 2018

De opnames dateren al uit 2016 en 2017, maar van 'De Bende van Jan de Lichte' is op VTM nog geen halve minuut uitgezonden. Maar nu zou er eindelijk goed nieuws zijn. Dat weet Het Nieuwsblad.

'De Bende van Jan de Lichte', gebaseerd op een boek van Louis Paul Boon, is destijds aangekondigd als een prestigieus fictieproject. En ook de cast is niet min. De hoofdrollen worden vertolkt door Matteo Simoni en Stef Aerts. Naast hen acteren onder anderen ook Charlotte Timmers, Tom Van Dyck en Ruth Beeckmans. Maar de reeks is nog steeds niet uitgezonden. En enige tijd geleden leidde dat tot wrevel bij een deel van de acteurs en makers. Zij hebben toen hun ongenoegen geuit. Bij VTM klonk het toen dat de reeks zodanig prestigieus is dat hét perfecte uitzendmoment moest gevonden worden. En toen werd het weer stil...

LEES OOK: Acteurs uit 'De Bende van Jan De Lichte ' uiten frustraties

Nu heeft VTM aan Het Nieuwsblad bevestigd dat de reeks in 2020 zal worden uitgezonden. Het is wel nog niet zeker waar dat precies zal zijn. Komt 'De Bende van Jan de Lichte' op VTM, zal ze te zien zijn op de populaire app VTM GO of wordt de serie het paradepaardje van de nieuwe 'Vlaamse Netflix' wanneer die gelanceerd wordt? Dat wordt voorlopig in het midden gelaten.

Wel nog een pittig detail. De échte Netflix heeft de internationale rechten van 'De Bende van Jan de Lichte' gekocht en zal de serie wereldwijd streamen, behalve in België. Vanaf 2 januari kunnen bijvoorbeeld Nederlandse kijkers al kennis maken met de fictiereeks.

Bron: Het Nieuwsblad



Lees ook: