Eerste match in 'Blind Getrouwd' is bekend: Christophe (38) trouwt met Nick (38)

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Wanneer 'Blind Getrouwd' van start gaat bij VTM is nog niet geweten, maar de eerste twee deelnemers zijn al wel bekend: Christophe Ramont en Nick Laenen stappen in het huwelijksbootje.

De 38-jarige mannen zorgen daarmee meteen voor het eerste homohuwelijk in de Vlaamse versie van 'Blind Getrouwd', dat reeds aan haar vijfde reeks toe is.

Wie de zes andere deelnemers zijn kunnen fans later in een speciale aflevering op VTM GO ontdekken. Ook na de uitzendingen van 'Blind Getrouwd' kunnen kijkers wekelijks terecht bij de online talkshow 'Blind Getrouwd: Naspel'. Daarin volgt elke episode de thematiek van de uitzending op antenne (de matchmaking, het huwelijk, samenwonen,...). Opvallende gebeurtenissen geven het startschot van een interessante babbel met de deelnemers, ex-deelnemers en de experten.

Christophe Ramont

38 jaar

Ambtenaar bij de stad Gent

Gent

Christophe omschrijft zichzelf als eerlijk, immer positief en enthousiast, een wereldburger, cultuurliefhebber en een foodie die zelf voor geen meter kan koken. Hij zoekt een partner om dromen en avonturen mee te delen maar ook de miserie en de tegenslagen te verwerken die soms bij het leven horen. Eerlijkheid, vertrouwen, communicatie en er onvoorwaardelijk zijn voor elkaar, zijn voor hem cruciale waarden in een relatie. Zijn ideale partner is humoristisch, intelligent, heeft veel zin voor initiatief en een sterk relativeringsvermogen. Voor Kristof is trouwen heel belangrijk. Dat doe je niet zomaar. 'Je gaat een engagement aan met iemand voor een lange tijd, en dat doe je hopelijk maar één keer'.

'Ik werk voor de Stad Gent voor de dienst internationale relaties en netwerken, daar ben ik voornamelijk bezig met internationale solidariteit, wat algemeen misschien beter bekend is als ontwikkelingssamenwerking. Mijn werklocatie is het Vredeshuis: een open huis voor verenigingen en organisaties die werk willen maken van een betere wereld. Ik ben een enthousiaste levensgenieter. Eentje die graag eet maar zelf minder goed kookt, en wel fan is van een streepje cultuur. Een wereldburger alleszins, met een steeds groter wordende lijst van bestemmingen die ik nog wil zien. Tot op heden heb ik nog niemand gevonden waaraan ik blijvend al mijn vertrouwen kon geven, wat belangrijk is in een relatie. En begon ik zelf te twijfelen na een tijd, wat het vertrouwen niet ten goede kwam. Misschien blokkeerde ik een relatie zelf wat uit angst dat het misschien niet zou blijven duren. Ondertussen ben ik vier jaar vrijgezel. Ik hoop op een positieve en enthousiaste man, dé man van mijn leven.'

Nick Laenen

38 jaar

Steward en instructeur

Antwerpen

Nick omschrijft zichzelf als positief, grappig, gevoelig en energiek. Hij probeert elke dag alles uit het leven te halen en is een prettig gestoorde levensgenieter die de dingen zegt zoals hij ze ziet. Door zijn onregelmatige werktijden als steward is het niet evident om een serieuze relatie op te bouwen. Vertrouwen, humor en communicatie vindt hij erg belangrijk in een relatie. Zijn ideale partner is iemand die ook humor heeft, met beide voeten op de grond staat, die trouw is en gelooft in de ware liefde.

'Ik ben iemand die leeft volgens het uitgangspunt: je leeft maar één keer. Ik probeer alles uit het leven te halen, reis super veel, ook buiten m’n werk als cabin crew purser. Naast het vliegen geef ik ook les aan piloten en cabin crew. Ik ben altijd goedgehumeurd en vrienden zijn enorm belangrijk voor mij. Ik ben enorm dankbaar voor al die positieve dingen in mijn leven, alleen mis ik nog iemand om dit allemaal samen mee te beleven. Ik heb een paar relaties gehad van enkele jaren, waarvan 2 lange afstandsrelaties, wat het er natuurlijk niet makkelijker op maakte. Ondertussen ben ik 2 jaar vrijgezel. Door al even single te zijn weet ik ook perfect wat ik wil en zeker wat ik niét wil. Mensen daten niet meer zoals vroeger. Het is allemaal heel vluchtig en ik hou echt nog van de 'authentieke manier' van daten: rustig aan, samen op café en wachten met die eerste kus tot na een paar dates. Jammer genoeg willen velen daten in een stroomversnelling en haken ze af als het niet snel genoeg gaat. Of ik in 'Blind Getrouwd' dan op mijn plaats zit? Zeker wel, want net doordat mijn echtgenoot hetzelfde engagement durft aan te gaan als ik, weet ik dat hij het even serieus wil aanpakken. Ik hoop een leuke spontane man voorgeschoteld te krijgen die mij vanaf het eerste ogenblik op m’n gemak kan laten voelen. Iemand die net zoals ik humor gebruikt om zijn zenuwen onder controle te houden.'

Bekijk de eerste beelden van Christophe en Nick hier: