Eerste comeback-optreden Noordkaap exclusief bij Willy

foto: Willy - © DPG Media 2019

Het eerste optreden in 20 jaar van de rockgroep Noordkaap is weggelegd voor de Willy-luisteraars op donderdag 19 maart. Dat kondigde Stijn Meuris, frontman van de groep én Willy-presentator, zonet zelf aan op radiozender Willy.

De rockgroep Noordkaap maakte begin oktober hun comeback bekend. Vandaag repeteert de groep voor een reeks reünieconcerten in de Ancienne Belgique.



'De concerten in de AB zijn uitverkocht maar we dachten: waarom niet het eerste concert op Belgische bodem hier bij Willy. In zeer intieme setting, eigenlijk een soort openbare repetitie van Noordkaap voor 100 Willy-luisteraars. Een select maar zeer luistervaardig publiek', zei Stijn Meuris tijdens zijn radioprogramma 'Meurissey'.



Vanaf 6 maart kunnen Willy-luisteraars tickets winnen voor deze exclusieve showcase van Noordkaap door te luisteren naar Willy via de website willy.radio, DAB+ of het Radioplayer-platform of door mee te spelen via de website.

Bekijk hier de aankondigingsvideo van Stijn Meuris bij Willy:







Lees ook: