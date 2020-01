Eerste clip voor Samson & Marie - VIDEO

Foto: © Studio 100 2020

Tijdens de première van de Samson & Gert Afscheidsshow op 21 december 2019 in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs, zongen Samson en zijn extra baasje Marie voor het eerst het nummer Samson & Marie.

Hé, ik ben je nieuwe baasje',

zingt Marie, waarna Samson antwoordt:

'Jij de bloem en ik het vaasje.'

Met dit aanstekelijke nummer geven Samson & Marie het startsein voor een mooie toekomst samen! De single kwam uit op 30 december 2019, de clip is vanaf 10 januari 2020 om 17.00 uur te zien op het Studio 100 YouTube kanaal, Studio 100 TV en de gratis Studio 100 GO app.

Samson & Gert Afscheidsshow

Marie Verhulst is als extra baasje van Samson te zien in alle edities van de feestelijke Afscheidsshow van Samson & Gert. Alle grote Samsonhits van vroeger en nu staan op het programma. Ook goede vrienden Alberto, de Burgemeester en Van Leemhuyzen zijn te zien in deze voorstelling geflankeerd door een indrukwekkend showballet, kinderkoor en een prachtig decor.

Naast het nieuwe nummer uit de show zal er ook deze zomer nieuwe muziek komen. Bovendien zullen Samson & Marie deze zomer ook in Plopsaland de Panne te zien zijn met een nieuwe zomershow. Als dochter van Gert, is Marie letterlijk en figuurlijk groot geworden naast Samson. Met haar als extra baasje krijgt Samson een warme thuis binnen zijn familie. Voor de Samson & Gert Afscheidsshows staat de teller momenteel op 130 000 tickets. De shows tijdens de kerstvakantie waren uitverkocht. Naast de shows in de paasvakantie, zijn er ook extra shows in de krokusvakantie.

Tickets & info: studio100.com