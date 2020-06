Eerbetoon aan de 'kinderen van Sierre' bij NRJ

Foto: NRJ - © SBS Media Belgium 2019

De hele maand juni al ontvangt Emma Salden elke weekdag een luisteraar die geboren is in 2000. Samen hebben ze de rol van muziek in hun leven maar ook over alles wat de kersverse 20ers bezighoudt in deze turbulente tijden.

Nu dinsdag 16 juni is er een heel bijzondere 20 in 2020: 'de kinderen van Sierre'. Emma ontvangt dan Britt Craeghs, één van de overlevers van de tragische busongeluk in 2012. Veel slachtoffers van toen zouden dit jaar 20 geworden zijn. Emma praat met Britt over de impact van het noodlot, de kracht van het leven en draait als eerbetoon de lievelingsmuziek van enkele slachtoffers.

Andere gasten die de komende dagen langskomen en dus allemaal in 2000 geboren zijn o.a. de Antwerpse rapper Yung Mavu, twee leden van boyband Bobby, Maisie Peters en DJ OH-G. Hij stond al op het podium van Tomorrowland en zal dan ook voor een vette DJ-set zorgen.

Op de socials van NRJ kan je intussen genieten van heel wat quotes en lievelingsliedjes van de 20ers als aanloop naar de 'Top 20 van 20 in 2020', de ultieme 20 songs van zij die geboren zijn in 2000.

NRJ DJ Emma Salden: 'Ik ben zelf nog niet veel ouder, maar heb toch echt vaak met open mond zitten luisteren naar waar de 20ers zoal mee bezig zijn. Ze staan aan het begin van vanalles maar laten zich door weinig afleiden, zelfs niet door Corona. Hun muzieksmaak leunt ook dicht aan bij wat we bij NRJ draaien en waar ik zelf graag naar luister, maar het was fijn om ook af en toe verrast te worden. Ik ben dan ook zelf heel benieuwd naar de ultieme top 20…'

En of ze het nu willen of niet, de jonge NRJ luisteraars krijgen nog steeds goede levensraad van onze adviseurs: deze week en volgende week zijn dat Jani Kazaltsis, Goedele Liekens en minister Benjamin Dalle. Benieuwd hoe zij terugkijken op hun twintig zijn…

'20 in 2020', elke weekdag van 19.00 tot 20.00 uur bij NRJ. 'De Top 20 van 20 in 2020' hoor je op vrijdag 26 juni, vanaf 18.00 uur.