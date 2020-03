'Eén voor allen': Stuur een boodschap naar wie je moet missen

'En voor allen': Stuur een boodschap naar wie je moet missen

Net nu we elkaar hard nodig hebben, moeten veel mensen elkaar missen. En geeft de Vlaming daarom de kans om via televisie een boodschap door te geven aan familie, vrienden of collega's.

Op een.be kan iedereen een persoonlijke boodschap insturen gericht aan de mensen die zij moeten missen. De Vlaming kan dus met zijn of haar smartphone een video maken, uploaden op de Eén-website, en vanaf maandag 16 maart zendt Eén dagelijks zo veel mogelijk van deze videoboodschappen uit rond 17.00 uur.



Laat vrienden en familie weten dat je aan hen denkt. #éénvoorallen



