Eén viert vanaf 6 december '60 Jaar Sportweekend'

En viert vanaf 6 december '60 Jaar Sportweekend'

Foto: Eén - © VRT 2020

Vanaf zondag 6 december huldigt En het iconische programma 'Sportweekend', dat intussen zijn zestigste verjaardag viert. Geen zondag gaat voorbij zonder een 'Sportweekend' om alle sportliefhebbers het laatste nieuws te brengen, en dat al zes decennia lang.

In '60 jaar Sportweekend' blikt sportjournalist Sammy Neyrinck terug op meer dan een halve eeuw sportverslaggeving op de Vlaamse televisie.

Sammy Neyrinck laat alle protagonisten aan het woord die 'Sportweekend' hebben gemaakt tot een van de best bekeken, langstlopende en populairste televisieprogramma’s van de openbare omroep. Van de pioniers uit de jaren zestig van de vorige eeuw tot de vertrouwde gezichten van nu. Hugo Symons, Louis De Pelsmaeker, Ivan Sonck, Carl Huybrechts, Alain Coninx, Dirk Abrams, Dirk De Weert, Mark Uytterhoeven, Frank Raes, Stef Wijnants, Ruben Van Gucht en Maarten Vangramberen: allemaal vertellen ze over wat er zich de voorbije tientallen jaren voor en achter de schermen van de tv-sportredactie heeft afgespeeld. Aangevuld met bekende en al lang vergeten fragmenten uit het rijkgevulde sportarchief van de VRT.

Zes decennia 'Sportweekend', dat zijn bijna 2.500 uur of meer dan 100 dagen non-stop sportverslaggeving op onze schermen:

''Sportweekend heeft vele levens gehad, heel vele levens…' - Frank Raes.

'Wij waren heerlijk oneerbiedig, maar wel liefhebbers' - Carl Huybrechts.

'Zondagavond waren het kroketten, Het Liegebeest' en dan 'Sportweekend'' - Maarten Vangramberen.

''Sportweekend' opent nog steeds de deuren' - Ruben Van Gucht.

Aflevering 1: de geschiedenis van 'Sportweekend' (zondag 6/12)

In de nazomer van 1960 kwam 'Sportweekend' voor het eerst op de buis. Sindsdien is het een van de langstlopende en populairste televisieprogramma’s van de openbare omroep. In deze eerste aflevering van '60 jaar Sportweekend' wordt in vogelvlucht teruggeblikt op de beeldrijke geschiedenis van 'Sportweekend' die inmiddels zes decennia jong is. Samen met de presentatoren van vroeger en nu.

'60 Jaar Sportweekend', vanaf zondag 6 december om 21.25 uur op Eén.