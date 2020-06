Een verrassende zomer vol klassieke schoonheid bij Klara

Vanaf maandag 22 juni gaat op Klara de zomer van start. Twee maanden lang genieten luisteraars van de mooiste klassieke muziek, met aandacht voor het beste wat ons land te bieden heeft.

En in een aantal speciale series gaat Klara vooral op reis in het hoofd, aan de hand van bekende componisten en pelgrims.

'Klara Live' en 'Nuits d'Eté' zetten Belgische componisten en uitvoerders, cultuurhuizen en festivals in eigen land in de kijker. Mark Janssens en Pat Donnez nemen het publiek mee op muzikale reizen en langs beroemde en beruchte pelgrimstochten. Patrick Riguelle en Jan Hautekiet komen alsnog terug met 'La Vie est Riguelle' en duiken opnieuw in de wereld van het Franse chanson. Ronny Mosuse staat stil bij de 60ste verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid. En met 'Kunst op de Kaart' ontdekken luisteraars per fiets hedendaagse kunst en architectuur.

Een zomer vol boeken in 'Espresso'

Op vrijdag 26 juni stelt De Koninklijke Academie voor Taal- en Letterkunde haar nieuwe versie van de canon van de Nederlandstalige literatuur voor. De nieuwe canon bevat 50 boeken die minstens 25 jaar geleden verschenen zijn en waarvan de auteur reeds overleden is. Elke 5 jaar krijgt de canon een update. De 50 boeken van de nieuwe editie worden vanaf maandag 22 juni tot en met vrijdag 28 augustus voorgesteld in 'Espresso', met onder andere Clara De Decker en Greet Samyn.

De Canon in 'Espresso', vanaf maandag 22 juni tot en met vrijdag 26 augustus elke weekdag van 07.00 - 10.00 uur op Klara.

Picknick tijdens de middag

Vanaf maandag 22 juni spreidt Klara in haar middagprogrammatie een picknickdeken tijdens 'Picknick-Proof'. Cara Van der Auwera zet samen met de luisteraars de longen en oren open voor een warme golfstroom muziek van de meest beeldrijke soort, geïnspireerd door de natuur rondom ons. Bomen, vogels, insecten, wolken, verre einders, spattend zonlicht op het water… Een programma uit natuurlijke schoonheid geboren, met een zomers fris en relaxerend effect.

'Picknick-Proof', vanaf maandag 22 juni elke weekdag van 13.00 - 14.00 uur op Klara.

'De Zomer van Klara'

'De Zomer van Klara' is terug van weggeweest: net zoals vorig jaar brengt Klara een luchtig namiddagprogramma met klassieke (en licht-klassieke) muziekwerken. Wekelijks staat een ander Vlaams ensemble in de kijker. Ook het werk van Beethoven blijft in dit Beethovenjaar een centrale plaats krijgen.

'De Zomer van Klara', vanaf maandag 22 juni elke weekdag van 14.00 - 17.00 uur op Klara.

De terugkeer van 'La Vie est Riguelle'

Vijf seizoenen lang doken Patrick Riguelle en Jan Hautekiet in het rijke verleden van het Franse chanson. Vorig jaar zetten ze in 'Café Archiduc' een punt achter 'La Vie est Riguelle'. Om de luisteraars na de coronacrisis alsnog aan het lachen te brengen, komt het olijke duo hen deze zomer opnieuw vermaken. Er wordt ook live muziek gemaakt. Patrick zingt, Jan neemt plaats aan de piano en Gwen Cresens brengt zijn accordeon mee.

'La Vie est Riguelle', vanaf vrijdag 26 juni elke vrijdag van 17.00 - 20.00 uur op Klara.

Zomerse nachten vol klassiek

Vanaf maandag 22 juni brengt Klara 'Nuits d'été', een zomers avondprogramma vol klassieke muziek. Tijdens het magische moment entre chien et loup, wanneer de dag plaats maakt voor de nacht, serveren Lut Van der Eycken, Nicole Van Opstal en Sylvia Broeckaert legendarische live-opnames op cd. Niet alleen Belgische muzikanten maar ook Belgische componisten behoren tot de vaste ingrediënten.

In juli en augustus genieten luisteraars bovendien elke week van een gloednieuwe opname met Belgische en buitenlandse musici, gemaakt volgens de jongste coronavoorschriften. Dan wordt 'Nuits d’Eté' weer even het vertrouwde 'Klara Live'.

Nu ook het cultuurleven zachtjes terug op gang komt, (met een aantal zomerfestivals die kunnen doorgaan en cultuurhuizen die een aangepast programma brengen) zal 'Klara Live' erbij zijn, met onder meer liveprogramma’s vanop het MA Festival in Brugge en Laus Polyphoniae in Antwerpen. Op 26 juni zendt Klara alvast het eerste post-coronaconcert van Belgian National Orchestra uit. Naar jaarlijkse gewoonte is Klara ook op post tijdens het Preludiumconcert in het kader van de nationale feestdag op 21 juli.

'Nuits d'Eté', vanaf maandag 22 juni van maandag tot en met zaterdag van 20.00 - 22.00 uur op Klara.

'Klara Live': Belgian National Orchestra (26 juni), Preludiumconcert (dinsdag 21 juli), MA Festival in Brugge (zaterdag 1 en 8 augustus) en Laus Polyphoniae (vrijdag 21, woensdag 26 en vrijdag 28 augustus).

Op pelgrimstocht met Pat Donnez

Wat doe je als je ver wilt reizen en toch in je kot moet blijven? Pat Donnez biedt de oplossing met de nieuwe reeks 'De Pelgrims'. Een hele zomer lang gidst Pat de luisteraars met veel muziek langs de beroemde en beruchte pelgrimstochten: van Santiago de Compostella over de GR 5 tot de Nieuwe Zijderoute.Franz Liszt, Arvo Pärt en Charlie Haden bepalen mee de soundtrack.

'De Pelgrims', vanaf zaterdag 27 juni elke zaterdag van 10.00 - 12.00 uur op Klara.

'Reizen Janssens'

Elke zondag reist de Klara-luisteraar samen met Mark Janssens in het kielzog van klassieke artiesten van gisteren en vandaag, groot en klein, jong en oud, van Finland tot Venezuela. Een kronkelende reis doorheen de geschiedenis van de muziek, langs plaatsen waar artiesten werkten en van vakantie genoten. 'Reizen Janssens' belooft 10 onvoorspelbare avonturen vol muziek, anekdotiek, ontmoetingen en verhalen.

'Reizen Janssens', vanaf zondag 28 juni elke zondag van 14.00 -18.00 uur op Klara.

60 jaar onafhankelijkheid in Congo

Op dinsdag 30 juni viert Congo 60 jaar onafhankelijkheid. Het Klara-programma 'Django' wordt voor de gelegenheid omgetoverd tot Congo en staat volledig in het teken van Congolese muziek. In de jaren die zouden leiden naar de onafhankelijkheid (tweede helft van de jaren vijftig) is de Congolese versie van de rumba geboren en ontzettend populair geworden.

Ronny Mosuse presenteert en wordt bijgestaan door Philip Van den Bossche (curator Koninklijk Museum voor Midden-Afrika en rumbaliefhebber), Bart Cattaert (Planète Ilunga, een label dat historische opnamen van de Congolese rumba terug uitbrengt op vinyl), Yodi Omankoy (muzikant en gids KMMA), Bambi Ceuppens (antropologe KMMA) en Marie Daulne (Zap Mama).

'Congo', dinsdag 30 juni van 17.00 - 20.00 uur op Klara.

'11 op 11' tijdens 11 juli

Vlaanderen feest op 11 juli. Daarom wordt Klara die dag gekaapt door 11 muzikanten van bij ons. Zij beslissen wat er die dag te horen zal zijn op Klara en gaan in gesprek met de presentatoren Clara De Decker, Sieglinde Michiel en Mark Janssens. Met de muziek die hen raakt, inspireert en boeit. Met hun persoonlijke verhalen en gedachten.

'11 op 11', zaterdag 11 juli van 07.00 - 18.00 uur op Klara.

100 jaar Charlie 'Bird' Parker in 'Birdland'

Op zaterdag 29 augustus is het 100 jaar geleden dat saxofonist Charlie 'Bird' Parker werd geboren. De life and times van de bezieler van de bebop. Met Parker-fans Marc Van den Hoof, Frank Vaganée en Bart Defoort.

'Birdland', vrijdag 28 augustus van 20.00 – 23.00 uur op Klara.

Klara fietst langs hedendaagse kunst en architectuur

Heel wat Vlamingen zullen deze zomer in eigen land blijven. Dat biedt een unieke kans om de eigen streek opnieuw te verkennen. Klara lanceert daarom samen met Vlaanderen Vakantieland en Vlaanderen Fietsland 'Kunst op de kaart': zomerse fietstochten langs hedendaagse kunst (vaak in de openbare ruimte) en architectuur. Per provincie wordt een fietsroute uitgestippeld langs kunstwerken die in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap, provincies, steden en architecten werden gemaakt voor een specifieke locatie. Ondertussen zet Klara ook een aantal opmerkelijke gebouwen op de kaart.

Kunstminnende fietsers kunnen genieten van een vijfdelige videoreeks waarin nethoofd en 'Pompidou'-presentator Chantal Pattyn per provincie stilstaat bij 1 werk en 1 kunstenaar. Klara biedt de hele zomer een instagramreeks aan met sterke beelden en informatie over de kunstwerken die werden geselecteerd voor de fietsroutes. De routes kunnen worden geraadpleegd en gedownload via de site en app van Vlaanderen Fietsland vanaf 10 juli.

'Kunst op de kaart', vanaf vrijdag 10 juli via Klara.be.