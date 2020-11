Eén-reeks 'Cheyenne & Lola' vanaf 1 januari 2021 in preview op Streamz

En-reeks 'Cheyenne & Lola' vanaf 1 januari 2021 in preview op Streamz

Foto: Eén/VRT/Streamz - © Toon Aerts 2020

Vanaf 1 januari kan je het nieuwe jaar inzetten door deze gloednieuwe reeks te bingen op Streamz. 'Cheyenne & Lola' is een Frans-Vlaamse coproductie, geregisseerd door Vlaming Eshref Reybrouck ('Undercover') en geschreven door de Franse Virginie Brac ('Engrenages', 'Les beaux mecs').

Centraal in het verhaal staan twee veerkrachtige vrouwen. Cheyenne (Veerle Baetens) is zes maanden vrij uit de gevangenis. Ze droomt ervan om ooit haar huidige bestaan te ontvluchten en naar het Amazonewoud te trekken. Lola (Charlotte Le Bon) is een ravissante maar egoïstische Parisienne, die naar Noord-Frankrijk is gekomen om bij haar minnaar in te trekken en zo ook op zoek te gaan naar een beter bestaan. Cheyenne ziet toevallig hoe Lola de vrouw van haar minnaar om het leven brengt. Deze misdaad verbindt het lot van de twee vrouwen, en sleurt hen mee in een gevaarlijk spel van bedrog en verraad. Tegelijkertijd geeft het hen de kans om stiekem een fortuin te verdienen en zo misschien toch een ander leven te krijgen. Hoewel Cheyenne en Lola elkaars tegenpolen zijn qua karakter, bevinden beide vrouwen zich in dezelfde benarde en onderdrukte situatie. Om te overleven - en hopelijk hun leven te verbeteren - moeten ze bondgenotes worden.

Actrice Veerle Baetens: 'Ik wilde meteen deel uitmaken van deze heel sterke en tegelijkertijd gevoelige reeks. Cheyenne - mijn personage - en Lola zijn twee vrouwen die aan de rand van de maatschappij staan, onderdrukt in een mannenwereld. En toch slaagt de reeks erin om niet te vervallen in clichés, maar hun verhaal te vertellen.'

Regisseur Eshref Reybrouck: 'De reeks draait rond twee vrouwen die eigenlijk geen toekomst en geen middelen hebben - en dat kotsbeu zijn. Ze nemen het heft in eigen handen en verzetten zich tegen iedereen die misbruik van hen maakt.'

'Cheyenne & Lola' is een productie van Lincoln TV en Orange Studio in coproductie met Scope Pictures en Pictanovo, in samenwerking met de VRT. De coproducent is Geneviève Lemal met Pictanovo en de ondersteuning van Région Hauts de France, Région Normandie, in partnerschap CNC en in samenwerking met Normandie Images. De reeks is vanaf 1 januari 2021 volledig in preview te zien bij Streamz en is later beschikbaar op Eén.



Lees ook: