Eén-reeks 'Black-out' en 'Pano' genomineerd voor Prix Europa 2020

En-reeks 'Black-out' en 'Pano' genomineerd voor Prix Europa 2020

Foto: Eén - @ VRT - Geert Van Hoeymissen 2018)

Heuglijk nieuws bij En! De nieuwe En-reeks is 'Black-out' is genomineerd voor een prestigieuze Prix Europa 2020. Dat werd zonet door het festival bekendgemaakt.

De Prix Europa is het jaarlijkse Europese festival voor radio, televisie en nieuwe media waarop uitblinkers in het vak in de bloemetjes worden gezet. 'Black-out' werd genomineerd in de categorie 'TV-fictie'. Tussen 18 en 21 oktober 2020 worden de prijzen uitgereikt.

En er is meer! Ook 'Pano: Hotel Corona' maakt kans op de Prix Europa 2020 in de categorie 'TV Current Affairs'. Tussen 18 en 20 oktober 2020 weten we of Pano in de prijzen valt.

'Black-out'

Wie heeft het licht uitgedaan? Dat is de grote vraag in 'Black-out', een spannende misdaadserie over een land in de ban van een complete elektriciteitspanne. Na de sabotage van een kerncentrale gaat het licht uit in België. Op hetzelfde moment wordt Elke, de dochter van eerste minister Annemie Hillebrand, ontvoerd. De boodschap is duidelijk: gaat het licht terug aan, dan zal haar dochter sterven.

Hillebrand geeft Michaël Dendoncker, Hoofd Dienst Anti-terrorisme, opdracht om in het uiterste geheim haar dochter terug te vinden en te onderzoeken wie achter deze black-out zit. Terwijl Hillebrand verstrikt geraakt in een politiek kluwen, tast Dendoncker in het duister. Naast Geert Van Rampelberg en Sara De Roo in de hoofdrollen doen onder andere Lucas Van den Eynde, Ruth Becquart, Nora Gharib, Michaël Pas, Ikram Aoulad, Violet Braeckman, Louis Talpe en Jelle De Beule mee in deze meeslepende nieuwe reeks.

De Eén-reeks 'Black-out' binnenkort te zien op Streamz, en in november op Eén.