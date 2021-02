Eén-programma 'Down The Road' krijgt Duitse versie

En-programma 'Down The Road' krijgt Duitse versie

Foto: Eén - © VRT 2020

Op En is 'Down the Road' met Dieter Coppens al enkele seizoenen een groot succes. En dat valt ook andere Europese landen op. Het programma krijgt na Roemeni en Polen nu ook een versie in Duitsland.

'Down the Road' van productiehuis Roses are Blue krijgt in augustus van dit jaar een Duitse versie op de publieke omroep SWR. Het is daarmee de derde buitenlandse bewerking van het succesvolle Eén-pogramma met Dieter Coppens.

'Wij zijn blij dat het programma zijn weg vindt naar het buitenland en hopen dat het met evenveel warmte wordt onthaald als in Vlaanderen', aldus een opgetogen Olivier Goris, netmanager van Eén.

En ook bij het productiehuis Roses Are Blue zijn ze tevreden met de nieuwe buitenlandse opportuniteit voor het format. 'We zijn heel fier dat het programma nu ook opgepikt wordt in andere landen. Het heeft bewezen dat het tegelijkertijd de blik kan verruimen en een hartverwarmend tegengif kan zijn in deze moeilijke tijden', zegt hij.

In 'Down the Road' gaat Dieter Coppens op avontuur met zes mensen die lijden aan het syndroom van Down. Vlaanderen viel van bij het begin als een blok voor deze hartverwarmende televisie. En ook in het buitenland ziet het er dus veelbelovend uit.



